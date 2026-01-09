«Мне осталось всего несколько дней»: откровенное признание экс-игрока Челси
Ламиша Мусонда шокировал всех своим заявлением
Бывший полузащитник «Челси» Ламиша Мусонда рассказал в соцсетях о тяжелом состоянии здоровья.
33-летний экс-футболист признался, что последние годы боролся с болезнью, из-за чего надолго исчез из публичного пространства.
«Мне осталось всего несколько дней. Я понимаю, что рядом со мной много людей. Жизнь тяжела», – написал Мусонда, отметив, что сейчас его состояние оценивается как критическое и он продолжает бороться за жизнь, прося поддержки и молитв.
На публикацию откликнулись известные представители футбольного мира. Слова поддержки выразил его бывший партнер Ромелу Лукаку, а также экс-спортивный директор «Челси» Марина Грановская.
История Мусонды вышла за рамки спорта и стала напоминанием о хрупкости жизни и силе человеческой поддержки в самые трудные моменты.
