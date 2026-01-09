Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 января 2026, 23:59
«Мне осталось всего несколько дней»: откровенное признание экс-игрока Челси

Ламиша Мусонда шокировал всех своим заявлением

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламиша Мусонда

Бывший полузащитник «Челси» Ламиша Мусонда рассказал в соцсетях о тяжелом состоянии здоровья.

33-летний экс-футболист признался, что последние годы боролся с болезнью, из-за чего надолго исчез из публичного пространства.

«Мне осталось всего несколько дней. Я понимаю, что рядом со мной много людей. Жизнь тяжела», – написал Мусонда, отметив, что сейчас его состояние оценивается как критическое и он продолжает бороться за жизнь, прося поддержки и молитв.

На публикацию откликнулись известные представители футбольного мира. Слова поддержки выразил его бывший партнер Ромелу Лукаку, а также экс-спортивный директор «Челси» Марина Грановская.

История Мусонды вышла за рамки спорта и стала напоминанием о хрупкости жизни и силе человеческой поддержки в самые трудные моменты.

Максим Лапченко
