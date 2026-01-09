Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала у Аталанты экс-полузащитника Милана
Италия
09 января 2026, 23:17 |
156
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала у Аталанты экс-полузащитника Милана

Марко Брешианини будет помогать «фиалкам» избежать вылета в Серию B

09 января 2026, 23:17 |
156
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала у Аталанты экс-полузащитника Милана
Фиорентина. Марко Брешианини

«Фиорентина» сообщила на клубных ресурсах о подписании Марко Брешианини.

25-летний итальянский полузащитник перешел в «Виолу» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа, который может стать обязательным при выполнении определенных условий.

По данным итальянских СМИ, сумма потенциального выкупа Брешианини у «Аталанты» составляет 12 млн евро, а обязательным выкуп станет при условии сохранения «Фиорентиной» места в Серии А.

Марко – воспитанник академии «Милана», за который дебютировал в Серии А. В течение карьеры он также выступал в Серии А за «Фрозиноне» и «Аталанту».

В составе «бергамасков» он провел 50 матчей в Серии А, Лиге чемпионов, Кубке Италии и Суперкубке Италии, забив 7 голов.

По теме:
Спортивный врач: «Это очень неутешительные новости для сборной Украины»
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Гендузи? Лацио приобрел одного из лидеров Аякса
Известно, на сколько подпишет с Оболонью контракт первый зимний новичок
Марко Брешианини Фиорентина Аталанта Милан Фрозиноне Серия A трансферы трансферы Серии A
Иван Чирко Источник: ФК Фиорентина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом
Футбол | 09 января 2026, 17:49 8
Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом
Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом

Президент «Университатя Крайова» Адриан Митителу разгневан из-за положения Владислава Бленуце

Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо
Футбол | 09 января 2026, 23:02 0
Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо
Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо

Денис Попов – о подписании контракта с киевлянами

Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бокс | 09.01.2026, 00:13
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Футбол | 09.01.2026, 10:46
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
07.01.2026, 18:27 53
Футбол
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 24
Биатлон
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 8
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем