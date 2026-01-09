ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала у Аталанты экс-полузащитника Милана

«Фиорентина» сообщила на клубных ресурсах о подписании Марко Брешианини.

25-летний итальянский полузащитник перешел в «Виолу» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа, который может стать обязательным при выполнении определенных условий.

По данным итальянских СМИ, сумма потенциального выкупа Брешианини у «Аталанты» составляет 12 млн евро, а обязательным выкуп станет при условии сохранения «Фиорентиной» места в Серии А.

Марко – воспитанник академии «Милана», за который дебютировал в Серии А. В течение карьеры он также выступал в Серии А за «Фрозиноне» и «Аталанту».

В составе «бергамасков» он провел 50 матчей в Серии А, Лиге чемпионов, Кубке Италии и Суперкубке Италии, забив 7 голов.