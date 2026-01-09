МАРЕЗ: «Этот Кубок африканских наций будет для меня последним»
Рияд хочет выиграть титул
Капитан сборной Алжира Рияд Марез на пресс-конференции перед матчем четвертьфинала Кубка африканских наций против Нигерии заявил, что это будет его последний континентальный турнир в составе национальной команды.
«Этот Кубок африканских наций будет для меня последним.
Я хочу снова выиграть Кубок африканских наций с этим поколением – я действительно этого хочу.
Этот матч против Нигерии будет совсем другим, чем в 2019 году. Тогда это было в Египте, другие игроки, другой стиль игры и другой путь. Современная нигерийская команда сильнее в атаке, чем та, что была в 2019 году. В составе много талантливых игроков.
У нас также очень хорошая команда, и мы отдадим все силы, чтобы порадовать наших болельщиков. Это будет отличный матч».
Рияд Марез дебютировал за сборную Алжира в 2014 году и с тех пор сыграл 110 матчей, забив 37 голов и отдав 44 результативные передачи. В 2019 году он помог Алжиру выиграть Кубок африканских наций в Египте. Тот турнир запомнился, в частности, его решающим голом со штрафного в полуфинале против Нигерии.
