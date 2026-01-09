МАРЕЗ: «Этот Кубок африканских наций будет для меня последним»

Капитан сборной Алжира Рияд Марез на пресс-конференции перед матчем четвертьфинала Кубка африканских наций против Нигерии заявил, что это будет его последний континентальный турнир в составе национальной команды.

«Этот Кубок африканских наций будет для меня последним.

Я хочу снова выиграть Кубок африканских наций с этим поколением – я действительно этого хочу.

Этот матч против Нигерии будет совсем другим, чем в 2019 году. Тогда это было в Египте, другие игроки, другой стиль игры и другой путь. Современная нигерийская команда сильнее в атаке, чем та, что была в 2019 году. В составе много талантливых игроков.

У нас также очень хорошая команда, и мы отдадим все силы, чтобы порадовать наших болельщиков. Это будет отличный матч».