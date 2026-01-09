Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МАРЕЗ: «Этот Кубок африканских наций будет для меня последним»
Кубок африканских наций
09 января 2026, 23:49 | Обновлено 09 января 2026, 23:50
275
0

МАРЕЗ: «Этот Кубок африканских наций будет для меня последним»

Рияд хочет выиграть титул

МАРЕЗ: «Этот Кубок африканских наций будет для меня последним»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Капитан сборной Алжира Рияд Марез на пресс-конференции перед матчем четвертьфинала Кубка африканских наций против Нигерии заявил, что это будет его последний континентальный турнир в составе национальной команды.

«Этот Кубок африканских наций будет для меня последним.

Я хочу снова выиграть Кубок африканских наций с этим поколением – я действительно этого хочу.

Этот матч против Нигерии будет совсем другим, чем в 2019 году. Тогда это было в Египте, другие игроки, другой стиль игры и другой путь. Современная нигерийская команда сильнее в атаке, чем та, что была в 2019 году. В составе много талантливых игроков.

У нас также очень хорошая команда, и мы отдадим все силы, чтобы порадовать наших болельщиков. Это будет отличный матч».

Рияд Марез дебютировал за сборную Алжира в 2014 году и с тех пор сыграл 110 матчей, забив 37 голов и отдав 44 результативные передачи. В 2019 году он помог Алжиру выиграть Кубок африканских наций в Египте. Тот турнир запомнился, в частности, его решающим голом со штрафного в полуфинале против Нигерии.

По теме:
Камерун – Марокко – 0:2. Как Браим Диас забил 5-й мяч на КАН. Видео голов
Львиное дерби. Сборная Марокко обыграла Камерун и вышла в полуфинал КАН
Мали – Сенегал – 0:1. Как забил одноклубник Миколенко. Видео гола и обзор
Рияд Марез сборная Алжира по футболу Кубок африканских наций сборная Нигерии по футболу
Иван Чирко Источник: beIN Sports
