Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
Фулхэм
10.01.2026 17:00 - : -
Мидлсбро
09 января 2026, 23:40 |
Фулхэм – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 10 января в 17:00 по Киеву

Фулхэм – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Фулхэм

В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Фулгэмом» и «Мидлсбро». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Фулхэм

Команда начала сезон не слишком удачно, однако в последних играх смогла приобрести хорошую игровую форму. За 21 матч Премьер-лиги «дачники» завоевали 31 очко, что пока позволяет им находиться на 9-й позиции таблицы турнира. И от 12-го места, и от топ-5 клуб отделяет 2 зачетных пункта.

Из Кубка английской лиги «Фулгэм» вылетел на стадии 1/4 финала после поражения против «Ньюкасла».

Мидлсбро

«Смогги» проводят текущий сезон довольно неплохо. После 26 туров Чемпионшипа на их счету уже 46 зачетных пунктов, которые позволяют им находиться на 2-м месте турнирной таблицы. От лидера, «Ковентри», команду отделяет столько же очков, как и от 8-й ступени – 6.

Из Кубка английской лиги «Мидлсбро» вылетел на стадии 1/64 финала от «Донкастера».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в апреле 2022 года в рамках Чемпионшипа. Тогда матч завершился минимальной победой «Фулхэма».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Фулхэма» продолжается уже 5 игр подряд. На счету команды 3 победы и 2 ничьи.
  • «Мидлсбро» пропустил 26 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 4-й лучший результат среди всех команд.
  • В каждом из последних 3-х матчей «Фулхэма» забивали обе команды.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
10 января 2026 -
17:00
Мидлсбро
Обе забьют 1.61
