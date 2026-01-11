Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фулхэм – Мидлсбро – 3:1. Как забил Кевин – экс-игрок Шахтера. Видео голов
Кубок Англии
Фулхэм
10.01.2026 17:00 – FT 3 : 1
Мидлсбро
Кубок Англии
Фулхэм – Мидлсбро – 3:1. Как забил Кевин – экс-игрок Шахтера. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26

Фулхэм – Мидлсбро – 3:1. Как забил Кевин – экс-игрок Шахтера. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января Фулхэм переиграл Мидлсбро и пробился в 1/16 финала Кубка Англии 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Крэйвен Коттендж в Лондоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу дачников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третий гол для Фулхэма на 90+3-й минуте забил экс-игрок донецкого Шахтера Кевин. Для бразильца этот мяч стал первым в футболке лондонского клуба.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января

Фулхэм – Мидлсбро – 3:1

Голы: Уилсон, 60, Смит-Роу, 77, Кевин, 90+3 – Хакни, 30

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Фулхэм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Фулхэм), асcист Том Кэрни.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм), асcист Кевин.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Хейден Хэкни (Мидлсбро), асcист Самуэль Силвера.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
