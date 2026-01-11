10 января Фулхэм переиграл Мидлсбро и пробился в 1/16 финала Кубка Англии 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Крэйвен Коттендж в Лондоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу дачников.

Третий гол для Фулхэма на 90+3-й минуте забил экс-игрок донецкого Шахтера Кевин. Для бразильца этот мяч стал первым в футболке лондонского клуба.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января

Фулхэм – Мидлсбро – 3:1

Голы: Уилсон, 60, Смит-Роу, 77, Кевин, 90+3 – Хакни, 30

Видеообзор матча