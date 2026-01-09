Новый тренер Карпат дал первый комментарий. И обратился к болельщикам

Новый тренер Карпат Франсиско Фернандес, который только в четверг подписал контракт с львовским клубом, прокомментировал назначение и обратился к болельщикам.

«Уважаемые болельщики Карпат. Для меня большая честь стать тренером вашей команды. Понимаю ответственность и вызовы, которые передо мной стоят. Карпаты – большой клуб, и я понимаю его важность для вас».

«Я решительно настроен и с нетерпением жду начала работы. Благодарю за доверие», – сказал Фернандес.

Испанский специалист заменил Владислава Лупашко, которого уволили после первой части сезона.