  Новый тренер Карпат дал первый комментарий. И обратился к болельщикам
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 19:28
Новый тренер Карпат дал первый комментарий. И обратился к болельщикам

Франсиско Фернандес стал тренером львовской команды

Новый тренер Карпат дал первый комментарий. И обратился к болельщикам
ФК Карпаты. Франсиско Фернандес

Новый тренер Карпат Франсиско Фернандес, который только в четверг подписал контракт с львовским клубом, прокомментировал назначение и обратился к болельщикам.

«Уважаемые болельщики Карпат. Для меня большая честь стать тренером вашей команды. Понимаю ответственность и вызовы, которые передо мной стоят. Карпаты – большой клуб, и я понимаю его важность для вас».

«Я решительно настроен и с нетерпением жду начала работы. Благодарю за доверие», – сказал Фернандес.

Испанский специалист заменил Владислава Лупашко, которого уволили после первой части сезона.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
