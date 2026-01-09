Вырвали победу. Реал Сосьедад с голом на 90+6 обыграл Хетафе
Матч завершился со счетом 2:1
В пятницу, 9 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Реал Сосьедад».
Игра прошла на стадионе «Коллизеум» в Хетафе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.
Баскам удалось забить победный гол только в конце компенсированного ко второму тайму времени – на 90+6-й минуте отличился Джон Арамбуру и принес своей команде 3 очка.
Ла Лига 2025/26. 18-й тур, 9 января
Хетафе – Реал Сосьедад – 1:2
Голы: Хуанми, 90 – Мендес, 36, Арамбуру, 90+6
🔚 FINAAAAALLLLL!!! ¡Vaya victoria en el último minuto! 𝐀𝐔𝐏𝐀 𝐑𝐄𝐀𝐋!!! pic.twitter.com/3eb0hnsamv— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 9, 2026
События матча
