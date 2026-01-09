Вырвали победу. Реал Сосьедад с голом на 90+6 обыграл Хетафе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Хетафе
09.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Реал Сосьедад
Испания
09 января 2026, 23:58 | Обновлено 10 января 2026, 00:38
Матч завершился со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 января 2026 года, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Реал Сосьедад».

Игра прошла на стадионе «Коллизеум» в Хетафе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.

Баскам удалось забить победный гол только в конце компенсированного ко второму тайму времени – на 90+6-й минуте отличился Джон Арамбуру и принес своей команде 3 очка.

Ла Лига 2025/26. 18-й тур, 9 января

Хетафе – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Хуанми, 90 – Мендес, 36, Арамбуру, 90+6

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Хон Арамбуру (Реал Сосьедад), асcист Такэфуса Кубо.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Хетафе), асcист Мауро Арамбарри.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
Хетафе Реал Сосьедад Браис Мендес Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Хуанми Хименес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
