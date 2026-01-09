Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Хетафе
09.01.2026 22:00 - : -
Реал Сосьедад
Испания
09 января 2026, 11:24 | Обновлено 09 января 2026, 11:29
Хетафе – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 9 января и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

9 января на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Реал Сосьедад.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда снова играет под руководством Пепе Бордаласа. Его можно считать лучшим тренером в скромной истории этого столичного проекта, который специалист во время первого отрезка своей работы принимал в Сегунде и за очень короткое время делал участником плей-офф Лиги Европы. Правда, вторая каденция длится уже два года. И пока что просто получалось не допускать вылета из Примеры.

Казалось, прорывом могла стать нынешняя темпорада. Осенью футболисты смотрелись хорошо и выдавали результаты, что позволяли держаться в числе претендентов на выход в еврокубки. Но за последний месяц они заметно сдулись. В кубке даже проиграли скромному Бургосу, а в Примере закончили 2025-й тремя сухими победами. Да и уже после паузы ограничились 1:1 в формальном дерби с Райо Вальекано.

Реал Сосьедад

Клуб совсем недавно выдал классный отрезок, с кубковым трофеем и игрой в плей-офф Лиги чемпионов. И все это было заслугой местного специалиста, Альгуасиля. Но в двух предыдущих розыгрышах Примеры с ним футболисты явно регрессировали, в итоге откатившись в нижнюю часть таблицы - а сам Иманоль ушел с поста летом, и вряд ли по своей воле.

В Сан-Себастьяне в межсезонье решили его заменить похожим, малоизвестным, но своим, тренером, Серхио Фернандесом. Но тот продержался пол года, собрав семнадцать очков, по одному в среднем за тур в Примере. Хотя в кубке борьба продолжается. Перед зимней паузой новым тренером стал Матараццо, памятный по противоречивой, но неплохой работе в Примере. И тот начал в январе с ничьей против более статусного соперника, Атлетико.

Статистика личных встреч

После двух побед кряду Сосьедада в 2023-м стороны свели вничью пару матчей, а в январе прошлого года Хетафе устроил выездном разгром 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Но и хозяева вряд ли полностью отказались от своих амбиций - ставим на тотал больше 1,5 гола (коэффициент - 1,73).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
