Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий ДУБКО: «Газон нормальный для этого времени года»
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 15:54 |
135
0

Валерий ДУБКО: «Газон нормальный для этого времени года»

Защитник «Оболони» прокомментировал ничью против «Колоса»

29 ноября 2025, 15:54 |
135
0
Валерий ДУБКО: «Газон нормальный для этого времени года»
ФК Оболонь Киев. Валерий Дубко

Защитник киевской «Оболони» Валерий Дубко прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (0:0) в матче 14-го тура УПЛ.

– Валерий, сегодня впервые за семь матчей оборона сыграла «на ноль». Какие эмоции?

– Эмоции положительные. Долго ждали, чтобы сохранить ворота сухими, особенно после прошлого поражения против «Шахтера». Было важно зацепить очки и, по возможности, победить.

– Второй тайм был напряженным, соперник активно насаживался. Что было самым сложным?

– Самым сложным – сохранить мяч после отборов, потому что часто быстро его теряли. У нас тоже были шансы забить, но ничья – вполне заслуженный результат.

– Главный тренер «Колоса» сказал, что газон мешал его команде. Что скажешь?

– Газон нормальный для этого времени года. Каждую неделю на нем играют команды, и он хорошо держит игру.

– Как команда готовилась к «Колосу» после поражения 0-6 от «Шахтера»?

– Все были вдвойне мотивированы. После такого поражения хотелось выйти и сделать максимум. Сегодняшний «сухой» матч для нас – заслуженный результат.

– После игры тренер говорил что-то в раздевалке?

– Тренер поблагодарил команду. Мы все выполнили его установку, а после первого поражения важно было взять что-то из следующего матча.

По теме:
Верес и Карпаты выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Буковина – Пробой – 3:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
Полесье-2 и Атлет одержали победы. Результаты 21-го тура Второй лиги
Валерий Дубко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Оболонь - Колос
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 29 ноября 2025, 15:10 0
Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 29 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Бокс | 29 ноября 2025, 04:32 0
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец

Джошуа работает с Егором Голубом

В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Футбол | 28.11.2025, 17:41
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Футбол | 29.11.2025, 09:05
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 2
Бокс
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 81
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем