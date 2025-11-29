Валерий ДУБКО: «Газон нормальный для этого времени года»

Защитник киевской «Оболони» Валерий Дубко прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (0:0) в матче 14-го тура УПЛ.

– Валерий, сегодня впервые за семь матчей оборона сыграла «на ноль». Какие эмоции?

– Эмоции положительные. Долго ждали, чтобы сохранить ворота сухими, особенно после прошлого поражения против «Шахтера». Было важно зацепить очки и, по возможности, победить.

– Второй тайм был напряженным, соперник активно насаживался. Что было самым сложным?

– Самым сложным – сохранить мяч после отборов, потому что часто быстро его теряли. У нас тоже были шансы забить, но ничья – вполне заслуженный результат.

– Главный тренер «Колоса» сказал, что газон мешал его команде. Что скажешь?

– Газон нормальный для этого времени года. Каждую неделю на нем играют команды, и он хорошо держит игру.

– Как команда готовилась к «Колосу» после поражения 0-6 от «Шахтера»?

– Все были вдвойне мотивированы. После такого поражения хотелось выйти и сделать максимум. Сегодняшний «сухой» матч для нас – заслуженный результат.

– После игры тренер говорил что-то в раздевалке?

– Тренер поблагодарил команду. Мы все выполнили его установку, а после первого поражения важно было взять что-то из следующего матча.