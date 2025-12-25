Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 13:59 | Обновлено 25 декабря 2025, 14:00
Президент клуба УПЛ обратился к фанатам, заговорив о ЗСУ

Григорий Козловский поздравил с Рождеством Христовым

Президент клуба УПЛ обратился к фанатам, заговорив о ЗСУ
ФК Рух. Григорий Козловский

Президент львовского Руха Григорий Козловский поздравил болельщиков с Рождеством Христовым, заговорив об украинских военных.

«Дорогие болельщики, от всей души поздравляю Вас со светлым праздником – Рождеством Христовым!

Прежде всего, хочется пожелать мирного неба, крепкого здоровья и покоя в каждом доме. Пусть в каждой семье будет взаимопонимание, изобилие и любовь. Тогда каждый сможет насладиться счастливыми моментами и обрести душевное равновесие. Пусть во всех начинаниях Вас сопутствует успех и в повседневной жизни было как можно больше радости!

Желания и мечты являются неотъемлемой частью нашей жизни, а сейчас у всех украинцев одна мечта – мир в свободной Украине. Наши воины мужественно защищают страну от врага и каждый из нас должен делать все от себя зависящее, чтобы защитники были обеспечены всем необходимым, получали благодарность и уважение. Ведь именно благодаря украинским военным у нас есть возможность встретить этот праздник в семейном кругу. Давайте чтим не только Христа в своем сердце, но и каждого Героя, который достойно несет службу, или отдал жизнь за Украину. Только совместными усилиями мы сможем остановить агрессора и приблизить мир в нашей стране.

Пусть это Рождество подарит Вам новые возможности, светлые мысли и поддержку там, где она больше всего нужна. Радостные и спокойные праздники, а также добрые дни под мирным небом в новом 2026 году! Христос родился! Славим его», – сказал Козловский.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Рух занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Григорий Козловский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
