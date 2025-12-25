Клуб-сенсация заблокировал трансфер топ-игрока УПЛ. Он может сыграть на ЧМ

Черкасский ЛНЗ в свое время мог подписать косоварского защитника ковалевского «Колоса» Илира Красничи, сообщает издание UA-Football.

По информации источника, еще до того, как игрок оказался в Ковалевке, черкасская команда получила рекомендацию его подписать. Тогдашний главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб дал свое согласие на этот трансфер, но технический директор Андрей Колесник заблокировал сделку.

Интересно, что Илир Красничи может сыграть за сборную Косово на чемпионате мира, если команда пройдет стыковые матчи.

В текущем сезоне Илир Красничи провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Илир Красничи может перейти в «Полесье».