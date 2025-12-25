Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб-сенсация заблокировал трансфер топ-игрока УПЛ. Он может сыграть на ЧМ
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 13:56 |
996
0

Клуб-сенсация заблокировал трансфер топ-игрока УПЛ. Он может сыграть на ЧМ

Илир Красничи в свое время мог оказаться в ЛНЗ

25 декабря 2025, 13:56 |
996
0
Клуб-сенсация заблокировал трансфер топ-игрока УПЛ. Он может сыграть на ЧМ
ФК Колос. Илир Красничи

Черкасский ЛНЗ в свое время мог подписать косоварского защитника ковалевского «Колоса» Илира Красничи, сообщает издание UA-Football.

По информации источника, еще до того, как игрок оказался в Ковалевке, черкасская команда получила рекомендацию его подписать. Тогдашний главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб дал свое согласие на этот трансфер, но технический директор Андрей Колесник заблокировал сделку.

Интересно, что Илир Красничи может сыграть за сборную Косово на чемпионате мира, если команда пройдет стыковые матчи.

В текущем сезоне Илир Красничи провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Илир Красничи может перейти в «Полесье».

По теме:
Тренер отреагировал на дерзкие слова Маркевича: «Лучше и не скажешь»
«Своего рода сенсация». Легенда Динамо назвал победителя УПЛ 2025/26
Рома нашла новый вариант трансфера для Довбика. Не АПЛ и не Аравия
Илир Красничи Олег Дулуб Андрей Колесник (футбол) ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд
Футбол | 25 декабря 2025, 07:40 6
Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд
Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд

Наставник может возглавить «Галатасарай» или «Атлетико»

Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Футбол | 25 декабря 2025, 06:32 3
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру

На Артема претендует ряд команд из АПЛ

Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Футбол | 24.12.2025, 20:43
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25.12.2025, 08:55
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Леоненко раскритиковал Ротаня: «Ему не нужно быть тренером, если...»
Футбол | 25.12.2025, 13:17
Леоненко раскритиковал Ротаня: «Ему не нужно быть тренером, если...»
Леоненко раскритиковал Ротаня: «Ему не нужно быть тренером, если...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 56
Футбол
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 1
Биатлон
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
23.12.2025, 08:50
Бокс
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 9
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
24.12.2025, 15:49 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем