Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поздравил болельщиков с Рождеством Христовым в Stories своего официального Instagram-аккаунта:

«Merry Christmas 💙».

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он вернется на поле 17 января 2026 года.

Перед баном в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

ФОТО. Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам