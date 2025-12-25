Англия25 декабря 2025, 14:57 |
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Михаил поздравил своих подписчиков с Рождеством Христовым
25 декабря 2025, 14:57 |
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поздравил болельщиков с Рождеством Христовым в Stories своего официального Instagram-аккаунта:
«Merry Christmas 💙».
Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он вернется на поле 17 января 2026 года.
Перед баном в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
