Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 13:26
«Пик неспособности». Саленко назвал худший матч Динамо в сезоне

Бывший игрок киевлян отметил сразу серию поединков

Олег Саленко

Легендарный бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко назвал худший матч столичного клуба в сезоне 2025/26:

«Я бы назвал серию в чемпионате из четырех поражений подряд. На это было тяжело смотреть. Все началось с «Шахтера», затем ЛНЗ, «Колос» и «Полтава». Это, наверное, был пик неспособности команды достичь нужного результата».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.

