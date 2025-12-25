Украина. Премьер лига25 декабря 2025, 13:26 |
259
0
«Пик неспособности». Саленко назвал худший матч Динамо в сезоне
Бывший игрок киевлян отметил сразу серию поединков
25 декабря 2025, 13:26 |
259
0
Легендарный бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко назвал худший матч столичного клуба в сезоне 2025/26:
«Я бы назвал серию в чемпионате из четырех поражений подряд. На это было тяжело смотреть. Все началось с «Шахтера», затем ЛНЗ, «Колос» и «Полтава». Это, наверное, был пик неспособности команды достичь нужного результата».
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.
