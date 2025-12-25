Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. «Своего рода сенсация». Легенда Динамо назвал победителя УПЛ 2025/26
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 14:45
Олег Саленко верит в донецкий «Шахтер»

25 декабря 2025, 14:45
Олег Саленко

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко спрогнозировал, как будет выглядеть тройка призеров Украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2025/26:

«На мой взгляд, чемпионом станет «Шахтер», второе место, и это своего рода сенсация, я отдам ЛНЗ, третьим будет «Динамо».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины. Первую строчку занимает черкасский ЛНЗ, у которого есть преимущество над «горняками» за счет очных встреч, а вот «Динамо» в УПЛ идет только четвертым.

По теме:
Тренер отреагировал на дерзкие слова Маркевича: «Лучше и не скажешь»
Клуб УПЛ проведет зимние сборы в Украине. Президент объяснил свое решение
Президент клуба УПЛ обратился к фанатам, заговорив о ЗСУ
Олег Саленко ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Meta.ua
