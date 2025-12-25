«Своего рода сенсация». Легенда Динамо назвал победителя УПЛ 2025/26

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко спрогнозировал, как будет выглядеть тройка призеров Украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2025/26:

«На мой взгляд, чемпионом станет «Шахтер», второе место, и это своего рода сенсация, я отдам ЛНЗ, третьим будет «Динамо».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины. Первую строчку занимает черкасский ЛНЗ, у которого есть преимущество над «горняками» за счет очных встреч, а вот «Динамо» в УПЛ идет только четвертым.