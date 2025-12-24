Киевское «Динамо» поздравило украинцев с Рождеством Христовым.

В записи видеоролика приняли участие Тарас Михавко, Александр Караваев, Руслан Нещерет, Александр Тимчик, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко, Николай Михайленко, Назар Волошин, Владислав Захарченко, Матвей Пономаренко, Кристиан Биловар, Николай Шапаренко, Константин Вивчаренко, Виталий Буяльский, Александр Яцик и главный тренер команды Игорь Костюк.

«Готовьте кутью, учите колядки и обязательно поздравьте родных со светлым праздником. Мы собрали красивые пожелания от игроков основной команды «Динамо» с Рождеством, которые поднимут настроение близким и зарядят праздничным настроением», – написала в описании видео пресс-служба столичного клуба.

ВИДЕО. Игроки Динамо поздравили болельщиков с Рождеством