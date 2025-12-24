Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. ВИДЕО. Игроки Динамо поздравили болельщиков с Рождеством
24 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 24 декабря 2025, 20:39
ВИДЕО. Игроки Динамо поздравили болельщиков с Рождеством

В ролике приняли участие 15 футболистов и главный тренер команды

ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» поздравило украинцев с Рождеством Христовым.

В записи видеоролика приняли участие Тарас Михавко, Александр Караваев, Руслан Нещерет, Александр Тимчик, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко, Николай Михайленко, Назар Волошин, Владислав Захарченко, Матвей Пономаренко, Кристиан Биловар, Николай Шапаренко, Константин Вивчаренко, Виталий Буяльский, Александр Яцик и главный тренер команды Игорь Костюк.

«Готовьте кутью, учите колядки и обязательно поздравьте родных со светлым праздником. Мы собрали красивые пожелания от игроков основной команды «Динамо» с Рождеством, которые поднимут настроение близким и зарядят праздничным настроением», – написала в описании видео пресс-служба столичного клуба.

Тарас Михавко Александр Караваев Руслан Нещерет Александр Тымчик Кирилл Осипенко Богдан Редушко Николай Михайленко Назар Волошин (Динамо) Владислав Захарченко Матвей Пономаренко Кристиан Биловар Николай Шапаренко Константин Вивчаренко Виталий Буяльский Александр Яцык Игорь Костюк Динамо Киев Рождество
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
