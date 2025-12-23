Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 23:02 |
1068
0

Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег

Тренер отсудил отступные за увольнение в 2014 году

23 декабря 2025, 23:02 |
1068
0
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
ФК Динамо. Олег Блохин

Последним местом работы легендарного футболиста Олега Блохина было киевское «Динамо». В 2014 году его уволили с должности наставника из-за неудовлетворительных результатов команды.

Блохин в 2012 году подписал четырехлетний контракт, но не отработал его до конца. По информации журналиста Игоря Бурбаса, бывший тренер обратился в суд, чтобы получить компенсацию за увольнение из «Динамо» – и, как отмечается, ему это удалось.

Ранее киевское «Динамо» рассталось с главным тренером Александром Шовковским после поражения от «Омонии» (0:2) – в контракте Шовковского не были предусмотрены отступные за увольнение.

По теме:
ФОТО. Невеста футболиста Динамо показала идеальную фигуру в купальнике
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала, как они отдыхают в Буковеле
Динамо не захотело, чтобы в клуб возвращался украинский футболист
Олег Блохин суд Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Футбол | 22 декабря 2025, 23:36 0
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко

Украинский защитник не вернется в Арсенал

Легенда Динамо рассказал, что попал в больницу из-за употребления алкоголя
Футбол | 23 декабря 2025, 22:22 0
Легенда Динамо рассказал, что попал в больницу из-за употребления алкоголя
Легенда Динамо рассказал, что попал в больницу из-за употребления алкоголя

Артем Милевский поведал о своих проблемах

Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Футбол | 23.12.2025, 12:39
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Футбол | 23.12.2025, 18:36
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Футбол | 22.12.2025, 23:57
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 5
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем