Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег

Последним местом работы легендарного футболиста Олега Блохина было киевское «Динамо». В 2014 году его уволили с должности наставника из-за неудовлетворительных результатов команды.

Блохин в 2012 году подписал четырехлетний контракт, но не отработал его до конца. По информации журналиста Игоря Бурбаса, бывший тренер обратился в суд, чтобы получить компенсацию за увольнение из «Динамо» – и, как отмечается, ему это удалось.

Ранее киевское «Динамо» рассталось с главным тренером Александром Шовковским после поражения от «Омонии» (0:2) – в контракте Шовковского не были предусмотрены отступные за увольнение.