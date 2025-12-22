Динамо заплатило Шовковскому за увольнение. На сколько раскошелился Суркис?

Киевское «Динамо» рассталось с главным тренером Александром Шовковским после поражения от «Омонии» (0:2).

По информации журналиста Игоря Бурбаса, в контракте Шовковского не были предусмотрены отступные за увольнение. Бывший тренер киевлян получил полную зарплату за октябрь, а также ему пообещали выплатить весь оклад и за ноябрь.

За время тренерской работы Шовковский привел «Динамо» к чемпионству в украинской лиге в сезоне 2024/25.

Ранее Шовковский опроверг информацию, что не хочет возглавлять один из клубов УПЛ.