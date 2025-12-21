Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский опроверг информацию о своем будущем. Тренировать клуб УПЛ?
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 07:00 |
148
1

Шовковский опроверг информацию о своем будущем. Тренировать клуб УПЛ?

Наставника недавно уволили из «Динамо»

21 декабря 2025, 07:00 |
148
1 Comments
Шовковский опроверг информацию о своем будущем. Тренировать клуб УПЛ?
ФК Динамо. Александр Шовковский

Несколько недель назад президент «Динамо» Игорь Суркис принял решение уволить Александра Шовковского с должности главного тренера киевского клуба. После этого в информационном пространстве начала появляться информация о дальнейшем будущем украинского специалиста.

В частности, сообщалось, что Шовковский не планирует продолжать тренерскую карьеру в чемпионате Украины и взял паузу в карьере. Впрочем, сам специалист опроверг эти данные, заявив в своих социальных сетях, что такая информация не соответствует действительности.

За время тренерской работы Шовковский привел «Динамо» к чемпионству в украинской лиге в сезоне 2024/25.

По теме:
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Экс-защитник сборной Украины оценил выступления Динамо и Шахтера в Европе
Воспитанник Динамо останется без клуба. От него планируют избавиться
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Осасуна разгромила Алавес, Реал Сосьедад упустил победу на 90+4-й
Футбол | 21 декабря 2025, 05:44 0
ВИДЕО. Осасуна разгромила Алавес, Реал Сосьедад упустил победу на 90+4-й
ВИДЕО. Осасуна разгромила Алавес, Реал Сосьедад упустил победу на 90+4-й

20 декабря состоялось несколько матчей 17-го тура Ла Лиги 2025/26

Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Футбол | 20 декабря 2025, 07:42 3
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба

Сообщалось, что украинцем интересуется «Актобе»

Топ-клуб УПЛ может попрощаться сразу с восьмью игроками
Футбол | 20.12.2025, 23:08
Топ-клуб УПЛ может попрощаться сразу с восьмью игроками
Топ-клуб УПЛ может попрощаться сразу с восьмью игроками
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Бокс | 20.12.2025, 07:01
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
Бокс | 20.12.2025, 12:55
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
в партії  Удар завжди знайдеться високоплачувана вакансія ВІП-агітатора
Ответить
0
Популярные новости
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 9
Футбол
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 66
Футбол
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
19.12.2025, 11:18 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем