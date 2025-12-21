Шовковский опроверг информацию о своем будущем. Тренировать клуб УПЛ?
Наставника недавно уволили из «Динамо»
Несколько недель назад президент «Динамо» Игорь Суркис принял решение уволить Александра Шовковского с должности главного тренера киевского клуба. После этого в информационном пространстве начала появляться информация о дальнейшем будущем украинского специалиста.
В частности, сообщалось, что Шовковский не планирует продолжать тренерскую карьеру в чемпионате Украины и взял паузу в карьере. Впрочем, сам специалист опроверг эти данные, заявив в своих социальных сетях, что такая информация не соответствует действительности.
За время тренерской работы Шовковский привел «Динамо» к чемпионству в украинской лиге в сезоне 2024/25.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 декабря состоялось несколько матчей 17-го тура Ла Лиги 2025/26
Сообщалось, что украинцем интересуется «Актобе»