Шовковский опроверг информацию о своем будущем. Тренировать клуб УПЛ?

Несколько недель назад президент «Динамо» Игорь Суркис принял решение уволить Александра Шовковского с должности главного тренера киевского клуба. После этого в информационном пространстве начала появляться информация о дальнейшем будущем украинского специалиста.

В частности, сообщалось, что Шовковский не планирует продолжать тренерскую карьеру в чемпионате Украины и взял паузу в карьере. Впрочем, сам специалист опроверг эти данные, заявив в своих социальных сетях, что такая информация не соответствует действительности.

За время тренерской работы Шовковский привел «Динамо» к чемпионству в украинской лиге в сезоне 2024/25.