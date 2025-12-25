Клуб УПЛ проведет зимние сборы в Украине. Президент объяснил свое решение

Президент СК Полтава Сергей Иващенко рассказал, что клуб проведет зимние сборы в Украине. Функционер заявил, что клуб сыграет против Тростянца и Ингульца.

– С местом проведения зимнего учебно-тренировочного собрания вопрос уже решен? Потому что в прошлый раз, когда мы с вами общались, ясности еще не было: берег ли турецкий, или родная Украина.

– В Турцию не полетим. У нас действительно давно отработана система НТЗ, которая доказывает свою эффективность. Это дело рук покойного Владимира Анатольевича Сысенко.

Первый этап подготовки состоится в Полтаве. Уже запланировано два спарринга: с Тростянцем и Ингульцем. Оба матча сыграем в январе. Хотели с Ворсклой, но не совпадают у нас циклы подготовки, – сказал функционер.

В нынешнем сезоне СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.