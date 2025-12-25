Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер отреагировал на дерзкие слова Маркевича: «Лучше и не скажешь»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 14:56 |
Тренер отреагировал на дерзкие слова Маркевича: «Лучше и не скажешь»

Олег Дулуб поддержал Мирона Маркевича

Тренер отреагировал на дерзкие слова Маркевича: «Лучше и не скажешь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный тренер Олег Дулуб отреагировал на дерзкие слова Мирона Маркевича о львовских Карпатах. Дулуб объяснил, почему легендарный коуч не сдержал эмоций.

– Кто вас разочаровал больше всего?

– Во-первых, Александрия, во-вторых – Карпаты. Что касается Карпат, то лучше, чем сказал Мирон Богданович, и не скажешь. Там все разложено по полочкам.

– Маркевич долго молчал о Карпатах, но сейчас его похоже прорвало...

– Это человек, для которого Карпаты – легендарная история. Он приводил их к медалям, создавал новые Карпаты. Для него этот клуб – как родной дом, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Карпаты занимают 9 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Мирон Маркевич Олег Дулуб Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
