Тренер отреагировал на дерзкие слова Маркевича: «Лучше и не скажешь»
Олег Дулуб поддержал Мирона Маркевича
Известный тренер Олег Дулуб отреагировал на дерзкие слова Мирона Маркевича о львовских Карпатах. Дулуб объяснил, почему легендарный коуч не сдержал эмоций.
– Кто вас разочаровал больше всего?
– Во-первых, Александрия, во-вторых – Карпаты. Что касается Карпат, то лучше, чем сказал Мирон Богданович, и не скажешь. Там все разложено по полочкам.
– Маркевич долго молчал о Карпатах, но сейчас его похоже прорвало...
– Это человек, для которого Карпаты – легендарная история. Он приводил их к медалям, создавал новые Карпаты. Для него этот клуб – как родной дом, – сказал Дулуб.
В нынешнем сезоне Карпаты занимают 9 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
