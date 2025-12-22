Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался по поводу легионеров львовских «Карпат»:

«В прошлом году «Карпаты» подписали около полутора десятков игроков практически со всего мира. И сразу скажу, что 80% из них – дерьмо. Этих иностранцев пытались всунуть в команду, когда я был главным тренером. Конечно, увидев их квалификацию, я отказался».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 львовские «Карпаты» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков в чемпионате Украины.

