Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 23:29 |
946
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»

Легендарный украинский тренер высказался в отношении легионеров Карпат

22 декабря 2025, 23:29 |
946
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
УПЛ. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался по поводу легионеров львовских «Карпат»:

«В прошлом году «Карпаты» подписали около полутора десятков игроков практически со всего мира. И сразу скажу, что 80% из них – дерьмо. Этих иностранцев пытались всунуть в команду, когда я был главным тренером. Конечно, увидев их квалификацию, я отказался».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 львовские «Карпаты» занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков в чемпионате Украины.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» подпишут нападающего из «Руха».

По теме:
МАКАРЕНКО: «Он – один из лучших вратарей в УПЛ»
ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Мирон Маркевич Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Meta.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Футбол | 22 декабря 2025, 04:44 5
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны

«Галатасарай» нацелился на украинца

Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22 декабря 2025, 05:22 2
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо

Дье Калонджи завершает просмотр в киевском клубе

Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 22.12.2025, 22:41
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции
Футбол | 22.12.2025, 17:06
«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции
«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Бокс | 22.12.2025, 08:45
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
22.12.2025, 15:39 34
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
21.12.2025, 09:21 1
Футбол
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем