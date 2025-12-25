Италия25 декабря 2025, 13:17 |
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
Артем частично вернулся к тренировкам и может сыграть уже в следующем матче
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик частично вернулся к тренировкам с командой.
Отмечается, что 28-летний футболист может принять участие уже в следующем матче «волков» против «Дженоа» в чемпионате Италии 29 декабря в 21:45 по киевскому времени.
В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее Артем Довбик получил сенсационный вариант продолжения карьеры.
