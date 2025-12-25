Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик частично вернулся к тренировкам с командой.

Отмечается, что 28-летний футболист может принять участие уже в следующем матче «волков» против «Дженоа» в чемпионате Италии 29 декабря в 21:45 по киевскому времени.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее Артем Довбик получил сенсационный вариант продолжения карьеры.