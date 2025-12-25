Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Рафинья посетил родной город в Бразилии и раздал людям подарки
Бразилия
25 декабря 2025, 02:29 | Обновлено 25 декабря 2025, 02:38
25
0

ВИДЕО. Рафинья посетил родной город в Бразилии и раздал людям подарки

Звездный вингер Барселоны провел благотворительную акцию

25 декабря 2025, 02:29 | Обновлено 25 декабря 2025, 02:38
25
0
ВИДЕО. Рафинья посетил родной город в Бразилии и раздал людям подарки
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья во время отпуска вернулся в свой родной город в Бразилии.

В родном городе Порту-Алегри Рафинья посвятил время благотворительной деятельности.

Футболист лично раздал местным жителям продуктовые наборы и подарки.

Рафинья фотографировался, раздавал автографы и проводил время с фанатами, для которых его визит стал настоящим событием.

ВИДЕО. Рафинья посетил родной город в Бразилии и раздал людям подарки

По теме:
Вратарь-предатель возвращается: как Эспаньол готовится к матчу с Барсой?
Ночной секрет Ямаля – поэтому у него не может быть девушки
ФОТО. 40 лет назад Мишель Платини получил третий подряд Золотой мяч
Рафинья Диас Барселона видео благотворительность
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
Футбол | 24 декабря 2025, 15:49 3
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»

Виктор расхвалил Виталия Пономарева

Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Футбол | 24 декабря 2025, 07:54 19
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings

Ближайшие месяцы, несмотря на погоду за окном, обещают быть горячими для «бело-синих»

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 24.12.2025, 06:02
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0. Как забил Амад Диалло. Видео гола и обзор
Футбол | 24.12.2025, 23:57
Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0. Как забил Амад Диалло. Видео гола и обзор
Кот-д’Ивуар – Мозамбик – 1:0. Как забил Амад Диалло. Видео гола и обзор
Sport.ua поздравляет украинских спортсменов и болельщиков с Рождеством!
Другие виды | 24.12.2025, 19:12
Sport.ua поздравляет украинских спортсменов и болельщиков с Рождеством!
Sport.ua поздравляет украинских спортсменов и болельщиков с Рождеством!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 55
Футбол
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 23
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
Легендарный Рой Джонс сказал, кого считает лучшим боксером мира
23.12.2025, 02:53
Бокс
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
23.12.2025, 09:17 13
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем