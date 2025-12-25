Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья во время отпуска вернулся в свой родной город в Бразилии.

В родном городе Порту-Алегри Рафинья посвятил время благотворительной деятельности.

Футболист лично раздал местным жителям продуктовые наборы и подарки.

Рафинья фотографировался, раздавал автографы и проводил время с фанатами, для которых его визит стал настоящим событием.

ВИДЕО. Рафинья посетил родной город в Бразилии и раздал людям подарки