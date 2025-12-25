Бразилия25 декабря 2025, 02:29 | Обновлено 25 декабря 2025, 02:38
ВИДЕО. Рафинья посетил родной город в Бразилии и раздал людям подарки
Звездный вингер Барселоны провел благотворительную акцию
Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья во время отпуска вернулся в свой родной город в Бразилии.
В родном городе Порту-Алегри Рафинья посвятил время благотворительной деятельности.
Футболист лично раздал местным жителям продуктовые наборы и подарки.
Рафинья фотографировался, раздавал автографы и проводил время с фанатами, для которых его визит стал настоящим событием.
