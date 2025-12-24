Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Вингер сборной Украины и «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб уже летом 2026 года, отмечает журналист Игорь Цыганык.

Отмечается, что зимний трансфер практически исключен – Цыганков хочет завершить сезон в «Жироне». Ключевым фактором станет выступление Цыганкова во второй половине сезона. Если украинец избежит травм и стабильно проявит себя весной, интерес со стороны сильнейших европейских клубов не заставит себя ждать. Предложения были и раньше, однако прошлогодние проблемы со здоровьем помешали переходу.

Ранее на трансфер Цыганкова претендовал еще один известный клуб из Турции – «Трабзонспор», за который играют трое украинцев – Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан.