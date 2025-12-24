Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Испания
24 декабря 2025, 06:02 |
754
0

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

24 декабря 2025, 06:02 |
754
0
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер сборной Украины и «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб уже летом 2026 года, отмечает журналист Игорь Цыганык.

Отмечается, что зимний трансфер практически исключен – Цыганков хочет завершить сезон в «Жироне». Ключевым фактором станет выступление Цыганкова во второй половине сезона. Если украинец избежит травм и стабильно проявит себя весной, интерес со стороны сильнейших европейских клубов не заставит себя ждать. Предложения были и раньше, однако прошлогодние проблемы со здоровьем помешали переходу.

Ранее на трансфер Цыганкова претендовал еще один известный клуб из Турции – «Трабзонспор», за который играют трое украинцев – Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан.

По теме:
Педри прокомментировал новый формат ЛЧ: неожиданный взгляд футболиста
Педри раскрыл секрет высокой линии обороны Барселоны
Рэшфорд сделал выбор: звезда Барселоны объявила о своем будущем
Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2
Футбол | 24 декабря 2025, 05:01 0
Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2
Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2

Поединок состоится 24 декабря в 18:00 по Киеву

Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Футбол | 23 декабря 2025, 23:02 2
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег

Тренер отсудил отступные за увольнение в 2014 году

Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23.12.2025, 08:49
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Футбол | 23.12.2025, 12:39
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
Футбол | 23.12.2025, 09:04
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 5
Футбол
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
22.12.2025, 17:47 3
Футбол
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем