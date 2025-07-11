Известный клуб готовит сенсационный трансфер Цыганкова. Известна сумма

Вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может в скором времени сменить клубную прописку.

По информации турецких СМИ, украинца хочет купить «Трабзонспор» и готовит предложение в размере 18 миллионов евро. «Жирона» пока ни одного предложения еще не получила. Украинца также рассчитывают купить клубы АПЛ, которые способны заплатить 20-22 млн евро.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».