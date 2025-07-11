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  4. Известный клуб готовит сенсационный трансфер Цыганкова. Известна сумма
Испания
11 июля 2025, 00:20 |
771
0

Известный клуб готовит сенсационный трансфер Цыганкова. Известна сумма

«Трабзонспор» готовит трансфер украинца

11 июля 2025, 00:20 |
771
0
Известный клуб готовит сенсационный трансфер Цыганкова. Известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может в скором времени сменить клубную прописку.

По информации турецких СМИ, украинца хочет купить «Трабзонспор» и готовит предложение в размере 18 миллионов евро. «Жирона» пока ни одного предложения еще не получила. Украинца также рассчитывают купить клубы АПЛ, которые способны заплатить 20-22 млн евро.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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