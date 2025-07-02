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  4. Цыганков сменил игровой номер в испанской Жироне
Испания
02 июля 2025, 23:47 | Обновлено 03 июля 2025, 00:07
264
1

Цыганков сменил игровой номер в испанской Жироне

Украиский хавбек будет выступать в футболке с номером 15 вместо 8

02 июля 2025, 23:47 | Обновлено 03 июля 2025, 00:07
264
1
Цыганков сменил игровой номер в испанской Жироне
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков официально сменил свой игровой номер перед стартом сезона 2025/26. Вместо привычного номера 8 украинец теперь будет выступать под номером 15.

Это изменение уже зафиксировано на официальном сайте испанского клуба: именно 15-й номер можно выбрать при покупке футболки с именем украинца.

Именно под 15-м номером Цыганков долгое время играл в киевском «Динамо» и выступает за сборную Украины. В «Жироне» этот номер ранее принадлежал центральному защитнику Хуанпе, который покинул команду летом 2025 года после 9 сезонов в клубе.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провёл за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Цыганков сменил игровой номер в испанской Жироне – с 8-го на 15-й

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Виктор Цыганков игровой номер Жирона
Николай Степанов Источник: ФК Жирона
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