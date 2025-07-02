Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков официально сменил свой игровой номер перед стартом сезона 2025/26. Вместо привычного номера 8 украинец теперь будет выступать под номером 15.

Это изменение уже зафиксировано на официальном сайте испанского клуба: именно 15-й номер можно выбрать при покупке футболки с именем украинца.

Именно под 15-м номером Цыганков долгое время играл в киевском «Динамо» и выступает за сборную Украины. В «Жироне» этот номер ранее принадлежал центральному защитнику Хуанпе, который покинул команду летом 2025 года после 9 сезонов в клубе.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провёл за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Цыганков сменил игровой номер в испанской Жироне – с 8-го на 15-й