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Испания
02 июля 2025, 13:31 | Обновлено 02 июля 2025, 13:37
315
0

ФОТО. Цыганков в роли модели. Жирона презентовала новую домашнюю форму

Игровой комплект формы выполнен в белом цвете

02 июля 2025, 13:31 | Обновлено 02 июля 2025, 13:37
315
0
ФОТО. Цыганков в роли модели. Жирона презентовала новую домашнюю форму
ФК Жирона

Испанский клуб «Жирона» представил новый домашний комплект формы на сезон 2025/26 от известного бренда Puma.

Экипировка выполнена в белом цвете с красно-белыми вертикальными полосами. Акцент в форме сделан на воротничке, который выделяется на белом фоне насыщенным красным цветом.

Клуб представил форму под лозунгом «Элегантность в игре», что подчеркивает стремление «Жироны» играть честно и с взаимоуважением.

В презентации формы принял участие украинский вингер Виктор Цыганков, который выступил в роли модели.

ФОТО. Цыганков в роли модели. Жирона презентовала новую домашнюю форму

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига игровая форма презентация Виктор Цыганков Puma фото
Андрей Витренко Источник: ФК Жирона
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