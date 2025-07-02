ФОТО. Цыганков в роли модели. Жирона презентовала новую домашнюю форму
Игровой комплект формы выполнен в белом цвете
Испанский клуб «Жирона» представил новый домашний комплект формы на сезон 2025/26 от известного бренда Puma.
Экипировка выполнена в белом цвете с красно-белыми вертикальными полосами. Акцент в форме сделан на воротничке, который выделяется на белом фоне насыщенным красным цветом.
Клуб представил форму под лозунгом «Элегантность в игре», что подчеркивает стремление «Жироны» играть честно и с взаимоуважением.
В презентации формы принял участие украинский вингер Виктор Цыганков, который выступил в роли модели.
ФОТО. Цыганков в роли модели. Жирона презентовала новую домашнюю форму
Amb un estil clàssic i nostre! 👕✨— Girona FC (@GironaFC) July 2, 2025
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