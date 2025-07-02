Испанский клуб «Жирона» представил новый домашний комплект формы на сезон 2025/26 от известного бренда Puma.

Экипировка выполнена в белом цвете с красно-белыми вертикальными полосами. Акцент в форме сделан на воротничке, который выделяется на белом фоне насыщенным красным цветом.

Клуб представил форму под лозунгом «Элегантность в игре», что подчеркивает стремление «Жироны» играть честно и с взаимоуважением.

В презентации формы принял участие украинский вингер Виктор Цыганков, который выступил в роли модели.

ФОТО. Цыганков в роли модели. Жирона презентовала новую домашнюю форму