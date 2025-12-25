ВИДЕО. Бондарь выступил с обращением к фанатам Шахтера
Защитник поздравил болельщиков с Рождеством
Центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поздравил болельщиков с Рождеством Христовым:
«От имени всей нашей команды и от себя лично искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо каждому из вас за поддержку, за веру, за силу, которую мы чувствуем в каждом матче. Пусть 2026 год принесет мир и спокойствие. Желаю вам и вашим семьям здоровья, тепла, радости и исполнения желаний. Давайте в Новом году вместе будем двигаться к новым победам, трофеям и ярким моментам. Отдельно хочу поблагодарить ВСУ за мужество и защиту. Вы – все, что у нас есть. С Новым годом, вместе мы сильны».
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.
Ранее украинцев с Рождеством Христовым поздравило киевское «Динамо».
