ВИДЕО. Бондарь выступил с обращением к фанатам Шахтера

Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 13:46 |
Защитник поздравил болельщиков с Рождеством

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поздравил болельщиков с Рождеством Христовым:

«От имени всей нашей команды и от себя лично искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо каждому из вас за поддержку, за веру, за силу, которую мы чувствуем в каждом матче. Пусть 2026 год принесет мир и спокойствие. Желаю вам и вашим семьям здоровья, тепла, радости и исполнения желаний. Давайте в Новом году вместе будем двигаться к новым победам, трофеям и ярким моментам. Отдельно хочу поблагодарить ВСУ за мужество и защиту. Вы – все, что у нас есть. С Новым годом, вместе мы сильны».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 донецкий «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в чемпионате Украины.

Ранее украинцев с Рождеством Христовым поздравило киевское «Динамо».

Валерий Бондарь чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Рождество Украинская Премьер-лига видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
