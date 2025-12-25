Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жироне отказали в трансфере украинца. Клуб ЛаЛиги готовит новое предложение
Испания
25 декабря 2025, 12:55 | Обновлено 25 декабря 2025, 12:56
1292
0

Жироне отказали в трансфере украинца. Клуб ЛаЛиги готовит новое предложение

В Испанию может переехать форвард Александр Пищур

25 декабря 2025, 12:55 | Обновлено 25 декабря 2025, 12:56
1292
0
Жироне отказали в трансфере украинца. Клуб ЛаЛиги готовит новое предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур

Венгерский «Дьер» отклонил предложение испанской «Жироны» о подписании украинского нападающего Александра Пищура, сообщает Nemzeti Sport.

По информации источника, между клубами есть значительный разрыв в сумме трансфера 20-летнего форварда. Но переход украинца все еще возможен. «Жирона» не отказалась от его подписания и в январе планирует возобновить переговоры. Испанский клуб будет готов несколько повысить свое предложение и включить в сделку дополнительные бонусы.

В текущем сезоне Пищур провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее тренер «Жироны» оценил феерическое выступление украинца Виктора Цыганкова.

По теме:
Известный тренер: «Этот трансфер – невосполнимая потеря для ЛНЗ»
Хавбек Динамо получил предложения от двух клубов. Может уйти бесплатно
Неожиданно. Динамо ведет переговоры по трансферу легионера
Александр Пищур-младший Жирона Дьер трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Венгрии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Футбол | 25 декабря 2025, 06:32 3
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру

На Артема претендует ряд команд из АПЛ

ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Футбол | 25 декабря 2025, 11:02 9
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ

В черкасский клуб перейдут Егор Твердохлеб и Артур Микитишин

КУЧЕР: «Я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за рубежа»
Футбол | 25.12.2025, 12:42
КУЧЕР: «Я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за рубежа»
КУЧЕР: «Я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за рубежа»
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Футбол | 24.12.2025, 20:43
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 25.12.2025, 01:02
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский биатлонист попрощался с Баккеном: «Не могу в это поверить»
Украинский биатлонист попрощался с Баккеном: «Не могу в это поверить»
23.12.2025, 22:37 1
Биатлон
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
23.12.2025, 08:50
Бокс
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
23.12.2025, 22:17
Футбол
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
24.12.2025, 07:54 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем