Жироне отказали в трансфере украинца. Клуб ЛаЛиги готовит новое предложение

Венгерский «Дьер» отклонил предложение испанской «Жироны» о подписании украинского нападающего Александра Пищура, сообщает Nemzeti Sport.

По информации источника, между клубами есть значительный разрыв в сумме трансфера 20-летнего форварда. Но переход украинца все еще возможен. «Жирона» не отказалась от его подписания и в январе планирует возобновить переговоры. Испанский клуб будет готов несколько повысить свое предложение и включить в сделку дополнительные бонусы.

В текущем сезоне Пищур провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

