В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
Матвей Бидный считает, что ПСЖ должен урегулировать ситуацию
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный высказался по поводу ситуации с одновременным пребыванием в составе французского «Пари Сен-Жермен» украинского центрального защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова:
«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но понятно, что там должны это уладить, потому что это некомфортно никому. Руководство «ПСЖ» должно понять отношение наших игроков к россиянам. Но это большой клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают».
Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» может продать Матвея Сафонова в московский клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Линдон Эмерлаху будет защищать цвет житомирского клуба
Украинский тренер прокомментировал свой уход из одесского клуба