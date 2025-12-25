В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный высказался по поводу ситуации с одновременным пребыванием в составе французского «Пари Сен-Жермен» украинского центрального защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова:

«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но понятно, что там должны это уладить, потому что это некомфортно никому. Руководство «ПСЖ» должно понять отношение наших игроков к россиянам. Но это большой клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают».

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» может продать Матвея Сафонова в московский клуб.