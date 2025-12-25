Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
Франция
25 декабря 2025, 14:08 | Обновлено 25 декабря 2025, 14:24
1929
1

В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову

Матвей Бидный считает, что ПСЖ должен урегулировать ситуацию

25 декабря 2025, 14:08 | Обновлено 25 декабря 2025, 14:24
1929
1 Comments
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный высказался по поводу ситуации с одновременным пребыванием в составе французского «Пари Сен-Жермен» украинского центрального защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова:

«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но понятно, что там должны это уладить, потому что это некомфортно никому. Руководство «ПСЖ» должно понять отношение наших игроков к россиянам. Но это большой клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают».

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» может продать Матвея Сафонова в московский клуб.

По теме:
Назван будущий капитан сборной Украины
Российский вратарь ПСЖ получил признание во Франции
Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного
Министерство молодежи и спорта Илья Забарный Матвей Бидный Матвей Сафонов ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Вус Источник: L'Equipe
Оцените материал
(48)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Футбол | 25 декабря 2025, 10:09 7
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной

Линдон Эмерлаху будет защищать цвет житомирского клуба

КУЧЕР: «Я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за рубежа»
Футбол | 25 декабря 2025, 12:42 0
КУЧЕР: «Я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за рубежа»
КУЧЕР: «Я отказался от предложений из клубов УПЛ и из-за рубежа»

Украинский тренер прокомментировал свой уход из одесского клуба

Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Футбол | 24.12.2025, 21:22
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 25.12.2025, 10:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Футбол | 24.12.2025, 19:07
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Про великий клуб з багатою історією - це було насправді смішніше чим 99% недожартів 95 жидокварталу Бл ,зелений довбойоб попризначав на ключові посади в державі таких же олігофренів як і він. 
Ответить
-2
Популярные новости
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 1
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 53
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 9
Футбол
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем