  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря
25 декабря 2025, 14:08
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 25 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:50 Аль-Фейха – Аль-Хазем

Ggbet 1.95 – 3.30 – 3.50

19:30 Аль-Рияд – Аль-Иттифак

Ggbet 3.00 – 3.30 – 2.15

19:30 Неом – Аль-Нажма

Ggbet 1.30 – 4.75 – 8.00

БАСКЕТБОЛ

19:00 Нью-Йорк Никс – Кливленд Кавальерс

Ggbet 1.48 – 2.75

21:30 Оклахома-Сити Тандер – Сан-Антонио Сперс

Ggbet 1.28 – 3.80

00:00 Голден Стэйт Уорриорз – Даллас Маверикс

Ggbet 1.30 – 3.65

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
