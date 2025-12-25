СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря

В четверг, 25 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:50 Аль-Фейха – Аль-Хазем

1.95 – 3.30 – 3.50

19:30 Аль-Рияд – Аль-Иттифак

3.00 – 3.30 – 2.15

19:30 Неом – Аль-Нажма

1.30 – 4.75 – 8.00

БАСКЕТБОЛ

19:00 Нью-Йорк Никс – Кливленд Кавальерс

1.48 – 2.75

21:30 Оклахома-Сити Тандер – Сан-Антонио Сперс

1.28 – 3.80

00:00 Голден Стэйт Уорриорз – Даллас Маверикс

1.30 – 3.65

