СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 25 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:50 Аль-Фейха – Аль-Хазем
19:30 Аль-Рияд – Аль-Иттифак
19:30 Неом – Аль-Нажма
БАСКЕТБОЛ
19:00 Нью-Йорк Никс – Кливленд Кавальерс
21:30 Оклахома-Сити Тандер – Сан-Антонио Сперс
00:00 Голден Стэйт Уорриорз – Даллас Маверикс
