Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
09 января 2026, 21:23 |
В Металлисте рассказали, будут ли увольнять главного тренера

Известно, кто будет возглавлять команду

ФК Металлист. Андрей Анищенко

Харьковский «Металлист» вернется из отпуска 19 января.

Между тем сообщения в СМИ о том, что главный тренер перволигового «Металлиста» Андрей Анищенко покинет команду, не соответствуют действительности. Он и в дальнейшем будет руководить действиями харьковчан. Об этом эксклюзивно для Sport.ua сообщил первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников.

Сейчас слобожанцы занимают 12 место в Первой лиге, набрав 16 очков.

Ранее сообщалось, что звезда «Металлиста» пойдет на повышение.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал контракт с экс‑игроком Металлиста
Источник: клуб УПЛ получил бан от УАФ
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Андрей Анищенко Металлист Харьков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Евгений Красников инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
