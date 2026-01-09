Украина. Первая лига09 января 2026, 21:23 |
В Металлисте рассказали, будут ли увольнять главного тренера
Известно, кто будет возглавлять команду
Харьковский «Металлист» вернется из отпуска 19 января.
Между тем сообщения в СМИ о том, что главный тренер перволигового «Металлиста» Андрей Анищенко покинет команду, не соответствуют действительности. Он и в дальнейшем будет руководить действиями харьковчан. Об этом эксклюзивно для Sport.ua сообщил первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников.
Сейчас слобожанцы занимают 12 место в Первой лиге, набрав 16 очков.
Ранее сообщалось, что звезда «Металлиста» пойдет на повышение.
