В Металлисте рассказали, будут ли увольнять главного тренера

Харьковский «Металлист» вернется из отпуска 19 января.

Между тем сообщения в СМИ о том, что главный тренер перволигового «Металлиста» Андрей Анищенко покинет команду, не соответствуют действительности. Он и в дальнейшем будет руководить действиями харьковчан. Об этом эксклюзивно для Sport.ua сообщил первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников.

Сейчас слобожанцы занимают 12 место в Первой лиге, набрав 16 очков.

Ранее сообщалось, что звезда «Металлиста» пойдет на повышение.