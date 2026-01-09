Росеньор в Челси: минуя промежуточный этап

Для гранда АПЛ, каковым, безусловно, является «Челси», назначение на должность главного тренера первой команды такого себе Лиама Росеньора – дело не только во всех смыслах рисковое, но и в определенном смысле не прибавляющее медийности, узнаваемости клубу, ведь новоиспеченный наставник «аристократов» ничем особенным похвастать пока что не может.

Однако, при ближайшем рассмотрении предыдущей карьеры Росеньора можно сделать отнюдь не опрометчивый вывод, что этот тренер по многим профильным параметрам очень похож на предыдущего наставника «синих» – Энцо Мареску. Стало быть, новоприбывший не будет ломать настройки предшественника, а скорее сделает лишь косметический ремонт в вверенном ему хозяйстве. К тому же, после тщательного изучения биографии и тренерских методов Росеньора у меня лично сложилось мнение, что этот тренер не так уж и прост. Да, он пока что все равно будет остаться ноунеймом, но существует и немалая вероятность того, что при новом тренере «Челси» не провалится. Ну, это как минимум.

***

В «Челси» Лиам Росеньор пришел из французской Лиги 1. Конкретно – из «Страсбура». Именно этот наставник считался прерогативным вариантом для боссов лондонского клуба. Помимо этой, в британских СМИ мелькали фамилии рулевого «Порту» Фариоли и наставника «Фламенго» Луиса, но, по всей вероятности, серьезно никто эти кандидатуры не рассматривал.

А тренеров калибра Клоппа нынешний «Челси» не мог рассматривать по определению, поскольку нынешний «Челси» ориентирован, прежде всего, не на молниеносный результат, а на работу с молодежью, на работу, так сказать, на перспективу. Поэтому и искались специалисты именно под такую модель, под такую философию.

А почему выбор пал именно на уже бывшего тренера «Страсбура»? Да тут вообще все просто. Этот французский клуб входит в бизнес-империю собственников «Челси». Не фарм-клуб в известном понимании, но нечто похожее. Оттуда выдернуть человека для «метрополии» – проще всего. Это как переложить деньги из одного своего кармана в другой.

Так что фактически можно утверждать, что окромя кандидатуры Росеньора лондонский клуб и не рассматривал всерьез никого. Просто сделал наиболее удобный выбор, пойдя по пути наименьшего сопротивления.

Безусловно, в данном случае можно вскользь говорить о том, что 41-летний малоизвестный тренер получил работу в столь статусном клубе «по блату». Ну, или в лучшем случае – авансом. И такое утверждение однозначно имеет право на жизнь. А уж если у Лиама не сразу задастся на новом месте, а то и вовсе не задастся, то тогда именно такое утверждение станет главенствующим.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако пока что мы можем рассмотреть и другую версию. Посмотреть не обратную сторону «монеты», а лицевую. Ведь, что бы кто ни говорил, смотреть там есть на что.

Если начинать с конца, то есть, со «Страсбура», то в этом не хватающем звезд с небосклона заядлом середняке французского чемпионата Росеньор оставил заметный след. Перед Лиамом «Страсбуром» рулил небезызвестный Патрик Виейра. Неудачно рулил, скажем откровенно. Команда барахталась внизу таблицы, борясь скорее за выживание, нежели за жизнь. А с приходом молодого британца со «Страсбуром» стали считаться.

В минувшем сезоне команда заняла седьмое место в чемпионате, добыв путевку в Лигу конференций. Основной раунд ЛК «Страсбур» провел блестяще: финишировали на первом месте, добыв прямую путевку в плей-офф турнира. И в нынешнем сезоне Лиги 1 «Страсбур» идет на седьмом месте.

Хотя, в то же время нужно отметить, что минувшим летом этот клуб был весьма активен на трансферном рынке. И «затарился» покруче самого «ПСЖ». То есть, прогресс команды не на пустом месте зиждется, и не одним лишь тренерским гением Росеньора объясняется. Однако, в то же время, нужно говорить и о том, что «тарился» этот клуб прежде всего молодыми игроками. На перспективу. По среднему возрасту «Страсбур» – самая молодая команда элитного французского дивизиона.

И вот в этой связи обязательно нужно отдать должное уже бывшему тренеру этой команды, ибо Росеньор умеет и любит работать с молодежью. И это не пустой звук – в таком ключе говорят практически все уже бывшие подопечные Лиама.

Если аккумулировать их слова в один «кулак», то получится примерно следующее. Росеньор очень доверяет своим футболистам. Такого понятия, как штрафы или иные финансовые наказания, при Лиаме в «Страсбуре» не было. Потому что было взаимоуважение и взаимодоверие. Нередки случаи, когда перед началом практического занятия Лиам вместе с командой пел или танцевал под музыку, которую выбирали футболисты. Был даже момент, когда он перед тренировкой привез своим игрокам конструктор Лего, и те собирали из фигурок огромную башню.

Что же касается сугубо профильных характеристик тренера Росеньора, то он ратовал, прежде всего, за владение мячом, короткие передачи и персональный прессинг. 3-2-4-1 – именно такой формации больше всего отдавал предпочтение Росеньор в «Стасбуре». Однако эта схема менялась в зависимости от игровой фазы. Когда команда атаковала, то один из опорников выдвигался вперед. К тому же, при любой формации в моменте начала атак голкипер превращался в защитника. Именно вратарь должен был задавать тон атакующим действиям.

И в этой связи тактика Росеньора весьма схожа с тактикой Марески. Так что выбор нового тренера «Челси» продиктован не только «админресурсом», но и желанием спортивного руководства «аристократов» не ломать построенное итальянским специалистом, а продолжить начатое. В этой связи кандидатура Росеньора действительно подходит как нельзя лучше.

В то же время нужно обязательно акцентировать внимание и на том, что Росеньор пошел на повышение в тот момент, когда «Страсбур» пошел «на понижение». Сейчас эта команда переживает определенный игровой кризис: не может выиграть в последних пяти матчах, весьма туго даются забитые мячи, и визуально легко даются пропущенные. Было бы интересно понаблюдать, как с этим первым по-настоящему серьезным кризисом, связанным не только с травмами ведущих игроков, справится Росеньор. Но увидеть не получится: Лиам пошел на повышение.

***

А была ли жизнь до «Страсбура»? Была, конечно же. Начнем с того, что Росеньор – «потомственный» футболист. Его отец, Лерой Росеньор, был неплохим футболистом, а затем стал тренером. Лиам пошел по стопам отца. С той лишь разницей, что Росеньор-старший в бытность футболистом играл в атаке, а «джуниор» был оборонцем.

По словам Лиама, он еще в детстве решил, что станет футбольным тренером. Именно тренером, а не игроком. Ему очень нравилось делать аналитический разбор матчей с отцом-тренером в его кабинете, определять состав на следующую игру. Росеньор-старший брал своего сына и в раздевалку своей команды, и даже на тренерскую скамейку, и Лиам уже в десять лет, стоя на бровке во время матчей, орал на футболистов, что-то им подсказывая.

А что касается его футбольной карьеры, то начал он в третьем английском эшелоне – в «Бристоле». Сыграл и под руководством отца в «Торки Юнайтед» – это четвертый английский дивизион. А дальше был прогресс – играл за «Фулхэм». Это уже АПЛ. Период в «Фулхэме» можно назвать пиком карьеры Росеньора-игрока.

Еще он успел поиграть в «Рединге», «Ипсвиче», «Халл Сити», а закончил карьеру в «Брайтоне». В 34 года завязал с футболом, как игрок. Но фактически сразу же начался Росеньор-тренер.

В том же «Брайтоне», где закончилась игровая карьера Лиама, там началась его тренерская. Он стал ассистентом наставника дубля. В следующем, 2019 году, Росеньор начал работать во взрослом футболе: стал ассистентом Коку в «Дерби Каунти». Уже тогда было видно, что Лиам умеет работать именно с молодежью. И когда Коку и его штаб уволили из «Дерби», Росеньора оставили. И Лиам стал ассистентом Руни. По словам Лиама, работа с легендарным экс-игроком «МЮ» ему многое дала.

В «Дерби Каунти» Росеньор поработал и главным тренером. Но немного. Его позвал «Халл», и Лиам не смог отказать клубу, за команду которого он провел больше всего поединков в своей карьере.

Под руководством Росеньора «Халл» превратился из аутсайдера Чемпионшипа в претендента на выход в АПЛ. Тем не менее, босс клуба не захотел продлевать соглашение с тренером. По той причине, что Лиам проповедовал прагматичный футбол, а боссу хотелось футбола яркого.

Именно работой в «Халле» Росеньор привлек внимание боссов «Челси». А если конкретно – Бехдада Эгбали, одного из двух совладельцев лондонского клуба. По настоянию Эгбали Лиам и возглавил «Страсбур». Собственно, по настоянию Эгбали Лиам Росеньор оказался и в «Челси».

Getty Images/Global Images Ukraine

Не сомневаюсь, что почти наверняка по окончании нынешнего сезона Лиам Росеньор оставил бы «Страсбур» ради более статусного клуба. Им уже интересовались и более известные французские клубы, был интерес и с АПЛ. То, что этот тренер перспективный и знающий свое дело, ни у кого не вызывает сомнений. Но уж слишком резко пошел он на повышение. Такое впечатление, что миновав промежуточный этап. Это может оказаться проблемой.

А если не окажется, нынешнее взбалмошное руководство «Челси» может себе позволить утверждать, что отделались малой кровью и нашли тренера для своей команды на годы вперед.