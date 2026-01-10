Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий сборной Украины может перейти к 19-кратному чемпиону страны
Италия
10 января 2026, 00:32 |
202
0

Нападающий сборной Украины может перейти к 19-кратному чемпиону страны

«Фенербахче» изучает возможность подписания Артема Довбика

10 января 2026, 00:32 |
202
0
Нападающий сборной Украины может перейти к 19-кратному чемпиону страны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Фенербахче» продолжает активные поиски нового центрального нападающего на фоне сложностей в переговорах с «Атлетико».

Турецкий клуб был заинтересован в трансфере Александера Серлота, однако мадридская сторона не горит желанием отпускать норвежца, что заставило стамбульцев сменить фокус.

Как сообщает журналист Мехмет Эрташ, руководство «Фенербахче» уже рассматривает альтернативные варианты на позицию форварда. Одним из главных кандидатов стал украинский нападающий Артем Довбик, который не входит в планы римской «Ромы».

В этом сезоне Довбик сумел отличиться тремя голами в Серии А. Сейчас украинец находится в лазарете из-за травмы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала у Аталанты экс-полузащитника Милана
Спортивный врач: «Это очень неутешительные новости для сборной Украины»
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Гендузи? Лацио приобрел одного из лидеров Аякса
Рома Рим Фенербахче трансферы чемпионат Турции по футболу Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Футбол | 09 января 2026, 06:02 8
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну

Лужный рассказал о взглядах Семина

Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Футбол | 09 января 2026, 19:32 10
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли

Разбираемся, что происходит в легендарных «Карпатах»

Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Бокс | 09.01.2026, 04:32
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо
Футбол | 09.01.2026, 23:02
Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо
Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Бокс | 09.01.2026, 09:33
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 24
Биатлон
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 21
Теннис
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 45
Война
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
08.01.2026, 07:38
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем