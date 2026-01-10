Нападающий сборной Украины может перейти к 19-кратному чемпиону страны

«Фенербахче» продолжает активные поиски нового центрального нападающего на фоне сложностей в переговорах с «Атлетико».

Турецкий клуб был заинтересован в трансфере Александера Серлота, однако мадридская сторона не горит желанием отпускать норвежца, что заставило стамбульцев сменить фокус.

Как сообщает журналист Мехмет Эрташ, руководство «Фенербахче» уже рассматривает альтернативные варианты на позицию форварда. Одним из главных кандидатов стал украинский нападающий Артем Довбик, который не входит в планы римской «Ромы».

В этом сезоне Довбик сумел отличиться тремя голами в Серии А. Сейчас украинец находится в лазарете из-за травмы.