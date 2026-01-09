Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины

«Шахтер» перед началом сезона 2007/2008 выиграл борьбу у «Динамо» за трансфер двух известных игроков.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Александр Гладкий и Рустам Худжамов, которые на тот момент выступали за ФК «Харьков», получили предложения и от «Динамо», и от «Шахтера», но выбрали донецкий клуб из-за лучших условий.

Позже Гладкий все же перешел в «Динамо», а Худжамов ранее работал в структурах киевского клуба.

Ранее известный украинский нападающий Александр Гладкий вспомнил, как в свое время перешел в донецкий «Шахтер» из клуба «Харьков» из одноименного города.