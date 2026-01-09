Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 23:42 |
1657
8

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины

В свое время Гладкий и Худжамов могли оказаться в Киеве

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
ФК Динамо. Александр Гладкий

«Шахтер» перед началом сезона 2007/2008 выиграл борьбу у «Динамо» за трансфер двух известных игроков.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Александр Гладкий и Рустам Худжамов, которые на тот момент выступали за ФК «Харьков», получили предложения и от «Динамо», и от «Шахтера», но выбрали донецкий клуб из-за лучших условий.

Позже Гладкий все же перешел в «Динамо», а Худжамов ранее работал в структурах киевского клуба.

Ранее известный украинский нападающий Александр Гладкий вспомнил, как в свое время перешел в донецкий «Шахтер» из клуба «Харьков» из одноименного города.

По теме:
Известно, на сколько подпишет с Оболонью контракт первый зимний новичок
ЛНЗ готовит бесплатный трансфер вингера-легионера
Личное желание Скрипника. Заря нацелена на подписание полузащитника из УПЛ
Александр Гладкий Рустам Худжамов Шахтер Донецк Динамо Киев трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Комментарии 8
avk2307
В підсумку ,як і багато інших гравців українських і не тільки, вони  Зробили не вірний вибір.
BRAGA | PORTO
FC Porto vs sl benfica
Quarta, 14/01 | 22:45
Не пропустіть
AlexanderPidor
  навіть для це занадто 
Burevestnik
згадала бабця як дівкою була... ))
Ответить
Гей
В Киеве заморозки -9, намечаются ещё больше. Приезжайте голубцы динамовские ко мне всех согрею.
