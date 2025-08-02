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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 04:01 |
129
0

«Куда я вообще попал?». Экс-игрок Динамо рассказал о трансфере в Шахтер

Александр Гладкий вспомнил, как пополнил состав «горняков»

02 августа 2025, 04:01 |
129
0
«Куда я вообще попал?». Экс-игрок Динамо рассказал о трансфере в Шахтер
ФК Шахтер. Александр Гладкий

Известный украинский нападающий Александр Гладкий вспомнил, как в свое время перешел в донецкий «Шахтер» из клуба «Харьков» из одноименного города.

«Мне было тяжело, с первого дня были большие нагрузки. Когда побежал с первого дня, то подумал: «Боже, куда я попал?». Да, первая неделя была тяжелой. Первые две недели у Луческу у нас была только беговая работа», – сказал Гладкий.

Ранее бывший форвард донецкого «Шахтера» Александр Гладкий вспомнил свой дубль в ворота каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов в 2028 году.

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Дмитрий Олейник Источник: Денис Бойко
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