Экс-форвард Шахтера: «Дубль Барселоне? Мне никто не верит...»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Александр Гладкий вспомнил свой дубль в ворота каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов в 2028 году.

– 2008 год, Лига чемпионов, Камп Ноу, матч Барселона – Шахтер и твой дубль. Я, болельщик Динамо, честно говоря, радовался всем успехам украинских игроков в еврокубках. А какие у тебя были эмоции?

– Честно? Мне никто не верит, когда я говорю, что спокойно к этому отношусь. Ну, забил и забил. Вышел на игру, услышал гимн Барселоны, стартовый свисток – и как-то пошло. Один гол, затем второй, мы выиграли 3:2 и вышли в Кубок УЕФА.

Какие эмоции? Да такие же, как от каждого другого гола. То же, что и когда забивал в УПЛ. Утром почитал заглавия СМИ – вау, класс, забыли. У нас тогда же были матчи через два дня на третий, – признался Александр Гладкий в подкасте Дениса Бойко.

Ранее стало известно, что экс-форвард Шахтера рассказал, когда получил самую большую премию за карьеру.