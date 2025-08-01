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Лига чемпионов
01 августа 2025, 14:56 | Обновлено 01 августа 2025, 14:57
1250
1

Экс-форвард Шахтера: «Дубль Барселоне? Мне никто не верит...»

Александр Гладкий вспомнил свое феерическое выступление на Камп Ноу

01 августа 2025, 14:56 | Обновлено 01 августа 2025, 14:57
1250
1
Экс-форвард Шахтера: «Дубль Барселоне? Мне никто не верит...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гладкий

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Александр Гладкий вспомнил свой дубль в ворота каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов в 2028 году.

– 2008 год, Лига чемпионов, Камп Ноу, матч Барселона – Шахтер и твой дубль. Я, болельщик Динамо, честно говоря, радовался всем успехам украинских игроков в еврокубках. А какие у тебя были эмоции?

– Честно? Мне никто не верит, когда я говорю, что спокойно к этому отношусь. Ну, забил и забил. Вышел на игру, услышал гимн Барселоны, стартовый свисток – и как-то пошло. Один гол, затем второй, мы выиграли 3:2 и вышли в Кубок УЕФА.

Какие эмоции? Да такие же, как от каждого другого гола. То же, что и когда забивал в УПЛ. Утром почитал заглавия СМИ – вау, класс, забыли. У нас тогда же были матчи через два дня на третий, – признался Александр Гладкий в подкасте Дениса Бойко.

Ранее стало известно, что экс-форвард Шахтера рассказал, когда получил самую большую премию за карьеру.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Александр Гладкий Барселона Барселона - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: Денис Бойко
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Dynamo forever
Уважаемые модераторы какой 2028 года ЛЧ? Пожалуйста исправьте на 2008
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