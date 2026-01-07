Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран отреагировал на резкие заявления своего бывшего подопечного британца Джонджо Шелви.

«Несмотря на то, что его каждый раз встречали с толерантностью в Турции, он сделал эти бессмысленные заявления. Я считаю эти заявления оскорблением для себя, нашей медицинской команды, моих товарищей по команде и нашей страны

Обидно, что игрок, который не соответствует профессиональным требованиям, демонстрирует такое поведение, несмотря на полученную поддержку», — отреагировал Туран.

Напомним, Шелви недавно обвинил Турана в нетипичном поведении и большой любви к виски.