  Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
07 января 2026, 19:25
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»

Турецкий тренер – о заявлениях Шелви

Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран отреагировал на резкие заявления своего бывшего подопечного британца Джонджо Шелви.

«Несмотря на то, что его каждый раз встречали с толерантностью в Турции, он сделал эти бессмысленные заявления. Я считаю эти заявления оскорблением для себя, нашей медицинской команды, моих товарищей по команде и нашей страны

Обидно, что игрок, который не соответствует профессиональным требованиям, демонстрирует такое поведение, несмотря на полученную поддержку», — отреагировал Туран.

Напомним, Шелви недавно обвинил Турана в нетипичном поведении и большой любви к виски.

