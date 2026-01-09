ВИДЕО. Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед матчем в Инчхоне
Янник и Карлос развлекали публику в Южной Корее и показали неплохой уровень игры
9 января Янник Синнер и Карлос Алькарас приняли участие в нескольких коммерческих мероприятиях перед выставочным матчем в Инчхоне, Южная Корея.
Синнер и Алькарас сыграли несколько розыгрышей в настольный теннис и показали солидный уровень. Как минимум, с заданием развлечь публику они точно справились.
Выставочный поединок Янника и Карлос состоится 10 числа и начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву. Итальянец и испанец получат около двух миллионов евро за эту игру.
