9 января Янник Синнер и Карлос Алькарас приняли участие в нескольких коммерческих мероприятиях перед выставочным матчем в Инчхоне, Южная Корея.

Синнер и Алькарас сыграли несколько розыгрышей в настольный теннис и показали солидный уровень. Как минимум, с заданием развлечь публику они точно справились.

Выставочный поединок Янника и Карлос состоится 10 числа и начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву. Итальянец и испанец получат около двух миллионов евро за эту игру.

ВИДЕО. Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед матчем в Инчхоне

ФОТО. Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед матчем в Инчхоне

Getty Images/Global Images Ukraine

