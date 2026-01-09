Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед матчем в Инчхоне
Другие новости
09 января 2026, 21:38 |
139
0

ВИДЕО. Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед матчем в Инчхоне

Янник и Карлос развлекали публику в Южной Корее и показали неплохой уровень игры

09 января 2026, 21:38 |
139
0
ВИДЕО. Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед матчем в Инчхоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Яннік Сіннер та Карлос Алькарас

9 января Янник Синнер и Карлос Алькарас приняли участие в нескольких коммерческих мероприятиях перед выставочным матчем в Инчхоне, Южная Корея.

Синнер и Алькарас сыграли несколько розыгрышей в настольный теннис и показали солидный уровень. Как минимум, с заданием развлечь публику они точно справились.

Выставочный поединок Янника и Карлос состоится 10 числа и начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву. Итальянец и испанец получат около двух миллионов евро за эту игру.

ВИДЕО. Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед матчем в Инчхоне

ФОТО. Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед матчем в Инчхоне

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Матч в Инчхоне. Смотреть онлайн. LIVE
По €2 млн: Алькарас и Синнер 10 января проведут выставочный матч в Инчхоне
ФОТО. Звездный теннисист показал зимний отпуск с новой девушкой
Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер видео выставочный матч настольный теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09 января 2026, 12:27 41
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене

Вторая суперпобеда подряд: Марта выбила девятую ракетку мира из пятисотника!

Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Бокс | 09 января 2026, 04:32 0
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа

Американец отстранен на неопределенный срок

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Теннис | 09.01.2026, 18:39
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Футбол | 09.01.2026, 19:05
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
07.01.2026, 18:27 53
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
07.01.2026, 22:20 1
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
07.01.2026, 20:40 1
Бокс
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем