По €2 млн: Алькарас и Синнер 10 января проведут выставочный матч в Инчхоне
Hyundai Card Super Match в Инчхоне с участием двух ведущих теннисистов в планете
10 января лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас и вторая ракетка мира Янник Синнер проведут выставочный матч Южной Кореи – Hyundai Card Super Match.
Первая встреча Карлоса и Янника в 2026 года состоится в городе Инчхоне на INSPIRE Arena. Все 15 00 билетов были распроданы еще в прошлом году. Игра начнется ориентировочно в 09:00 по Киеву.
И Алькарас, и Синнер решили не участвовать в официальных турнирах перед Открытым чемпионатом Австралии – первый турнир Grand Slam в сезоне стартует 18 января в Мельбурне.
По данным итальянского издания Gazzetta dello Sport, Алькарас и Синнер заработают примерно по два миллиона евро за этот матч.
