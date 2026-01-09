По €2 млн: Алькарас и Синнер 10 января проведут выставочный матч в Инчхоне

10 января лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас и вторая ракетка мира Янник Синнер проведут выставочный матч Южной Кореи – Hyundai Card Super Match.

Первая встреча Карлоса и Янника в 2026 года состоится в городе Инчхоне на INSPIRE Arena. Все 15 00 билетов были распроданы еще в прошлом году. Игра начнется ориентировочно в 09:00 по Киеву.

И Алькарас, и Синнер решили не участвовать в официальных турнирах перед Открытым чемпионатом Австралии – первый турнир Grand Slam в сезоне стартует 18 января в Мельбурне.

По данным итальянского издания Gazzetta dello Sport, Алькарас и Синнер заработают примерно по два миллиона евро за этот матч.

Getty Images/Global Images Ukraine

