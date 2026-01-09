Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 января 2026, 21:23 | Обновлено 09 января 2026, 21:41
По €2 млн: Алькарас и Синнер 10 января проведут выставочный матч в Инчхоне

Hyundai Card Super Match в Инчхоне с участием двух ведущих теннисистов в планете

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

10 января лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас и вторая ракетка мира Янник Синнер проведут выставочный матч Южной Кореи – Hyundai Card Super Match.

Первая встреча Карлоса и Янника в 2026 года состоится в городе Инчхоне на INSPIRE Arena. Все 15 00 билетов были распроданы еще в прошлом году. Игра начнется ориентировочно в 09:00 по Киеву.

И Алькарас, и Синнер решили не участвовать в официальных турнирах перед Открытым чемпионатом Австралии – первый турнир Grand Slam в сезоне стартует 18 января в Мельбурне.

По данным итальянского издания Gazzetta dello Sport, Алькарас и Синнер заработают примерно по два миллиона евро за этот матч.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Матч в Инчхоне. Смотреть онлайн. LIVE
ВИДЕО. Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед матчем в Инчхоне
ФОТО. Звездный теннисист показал зимний отпуск с новой девушкой
Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер выставочный матч
