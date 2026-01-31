Что сказали Синнер и Джокович после битвы в полуфинале Australian Open 2026

30 января Новак Джокович переиграл Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2026 в пяти сетах со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В пятой партии Ноле отыграл все восемь брейк-поинтов.

После завершения противостояния Джокович и Синнер провели пресс-конференции, на которых прокомментировали итог поединка.

Пресс-конференция Новака Джоковича

– Джон Макинрой сказал после матча в эфире, что можно утверждать, будто это было лучшее выступление в твоей карьере. Это серьезное заявление для человека, выигравшего 24 турнира Grand Slam. Хотелось бы понять, с учетом всего, через что ты прошел за эти годы, какое место занимает эта победа.

– Честно говоря, я бы не осмелился назвать это лучшим выступлением в карьере, но определенно лучшим за последние пару лет – с учетом обстоятельств и полуфинала против Синнера, который в последние годы показывает лучший теннис в своей жизни, особенно здесь, будучи двукратным действующим чемпионом. Лучше и не придумаешь, если честно.

Когда я начинал подготовку к новому сезону и ставил цели, ни для кого не секрет, что турниры GS – это то место, где я хочу показывать свой лучший теннис. Но со временем, думаю, мне становится сложнее себя мотивировать. Я задаю себе вопросы: хорошо, чего именно я жду от себя? И я представлял себе матчи против Янника и Карлоса на решающих стадиях мейджоров в этом году – борьбу и то, что я отдам все, что у меня есть. Поэтому очень рад, что это произошло уже на первом слэме года. Так что да, это большая победа. Я очень горжусь собой, очень счастлив и в то же время очень облегчен, потому что матч был физически крайне тяжелым и изнурительным.

– На корте ты вспомнил великий финал 2012 года против Рафаэля [Надаля]. Тогда по качеству и интенсивности это был невероятный матч, но после него тебе не нужно было играть еще один матч. Сейчас же финал уже через два дня. Как ты собираешься готовиться?

– Я не знаю. Посмотрим. Три часа ночи. Посмотрим. Я не могу делать никаких прогнозов прямо сейчас. Завтра точно не буду тренироваться. Просто постараюсь использовать каждый возможный час для восстановления и надеюсь выйти на финал в более-менее свежем состоянии.

– Очевидно, что пару дней назад ты был очень недоволен своим уровнем. Как ты объясняешь игру того дня и то, как ты сыграл сегодня — форхенд, подача, кажется, около 80% в четвертом сете. Как ты прошел путь оттуда сюда?

– Я никогда не переставал верить в себя. Есть много людей, которые во мне сомневаются. Я вижу, что появилось много «экспертов», которые в последние пару лет уже не раз отправляли меня на пенсию. Но я хочу поблагодарить их всех, потому что они дали мне силу и мотивацию доказать, что они ошибаются – что я и сделал сегодня. Для меня, если честно, это не сюрприз. Я знаю, на что способен. В моей карьере было много матчей на GS, когда ты чувствуешь себя не лучшим образом и просто пытаешься найти способ выиграть, отдавая все, что у тебя есть, даже если качество тенниса далеко от идеального.

Так было и в этот раз, и мне повезло, что Лоренцо получил травму и снялся с матча. Через два дня – уже другой соперник. Я точно знал, что меня ждет на корте, и вышел с полной ясностью, стратегией, планом игры и пониманием того, что нужно выполнить. Конечно, легче сказать, чем сделать. Одно дело – представить, как ты хочешь играть, и совсем другое – реализовать это на корте против Синнера, который, как мы все знаем, находится на чрезвычайно высоком уровне. Так что да, я просто счастлив, что смог пережить нечто подобное сегодня.

– Как ты оцениваешь это выступление?

– Думаю, я уже ответил в начале. Я оцениваю его как лучшее за последние пару лет и, безусловно, как одно из лучших выступлений за последнее десятилетие.

– Ты понимаешь значимость финала в воскресенье: ты можешь стать самым возрастным чемпионом, побив рекорд, принадлежащий великому австралийцу, а Карлос – самым молодым. Как ты оцениваешь это с точки зрения значимости?

– Для меня – и, думаю, для Карлоса тоже, учитывая его возраст и все, чего он уже добился – история стоит на кону каждый раз, когда мы играем.

Финал Grand Slam – всегда огромная ставка, но для меня это не отличается от любого другого большого матча, который я играю. Моя подготовка такая, какая она должна быть. В прошлом году я победил его здесь также в очень изнурительном матче. Посмотрим. Посмотрим, насколько свежими мы сможем быть оба. У него тоже был тяжелый матч, но у него на 15–16 лет больше, чем у меня, в запасе. Биологически, думаю, ему будет немного легче восстановиться. Но да, я с нетерпением жду этого. Я играю в теннис на соревновательном уровне прежде всего для того, чтобы выходить в финалы мейджоров. И вот я здесь, поэтому не могу ни на что жаловаться. Я просто пытаюсь насладиться моментом, который переживаю сегодня вечером. О финале подумаю позже, но для меня эта победа почти равна выигрышу турнира GS.

Пресс-конференция Янника Синнера

– Насколько это поражение болезненно?

– Очень. Это был, знаете, очень важный турнирGrand Slam для меня. Конечно, учитывая весь контекст. Такое случается. Это был хороший матч с обеих сторон, и да, у меня было много шансов, но я не смог ими воспользоваться – вот и результат. Так что да, это точно больно.

– В какой момент показалось, что матч начинает уходить от тебя и он начал брать контроль? Был ли какой-то перелом?

– Честно говоря, не было одного конкретного момента. У меня были шансы. В пятом сете – много брейк-пойнтов. Я не смог их реализовать. Он провел несколько отличных ударов. Иногда решают несколько разных вещей. Сегодня они не сработали, но таков теннис. Мне кажется, и первый сет был на высоком уровне с обеих сторон. Так что матч был как американские горки, и все сложилось так, как сложилось сегодня.

– Ты был хоть немного удивлен уровнем Новака сегодня, тем, как хорошо он играл?

– Ну, знаете, он выиграл 24 турнира Gramd Slam. Мы очень хорошо знаем друг друга и то, как играем. Я всегда говорил, что, как бы сказать, я не удивлен, потому что считаю его величайшим игроком на протяжении многих лет. Конечно, он играет меньше турниров из-за возраста и всего остального, но мы все знаем, насколько важны мейджоры – для меня, для него, для Карлоса, для всех. Так что есть эта небольшая дополнительная мотивация. Он сыграл отличный теннис, и, надеюсь, я смогу вынести из этого урок и понять, что мне нужно улучшить.

– Что сегодня было в нем другим по сравнению с последними матчами?

– Каждый матч разный. Нельзя сравнивать матчи. На Ролан Гаррос или Уимблдоне были другими, здесь все снова было иначе. Так что сравнивать нельзя.

– Что ты думаешь о пятом сете? У тебя было восемь брейк-пойнтов. Было ли в них что-то общее или каждый эпизод был разным?

– Я не хочу говорить обо всех восьми брейк-пойнтах. В большинстве случаев он очень хорошо подавал, это тоже нужно признать. У меня были шансы, иногда я входил в розыгрыши, но ошибался – такое бывает. Это теннис, так он и работает. Но также отличная подача и нужно отдать ему должное за то, как он сегодня сыграл.

– Как ты сейчас чувствуешь себя физически?

– Чувствую себя хорошо. Все в порядке.

– Последний вопрос. Ты выиграл больше очков, чем Новак, за матч. Было ли ощущение, что ты контролируешь игру, или все решилось в ключевых моментах?

– Слишком быстрый английский. Что?

– Извини. Ты выиграл больше очков, чем Новак. Ты чувствовал это по ходу матча или казалось, что он просто лучше реализовывал ключевые моменты?

– Особенно в концовке я держал свою подачу немного легче, а ему было сложнее – много брейк-пойнтов. Так что да, я понимал, что выиграл больше очков, но в то же время это довольно неважно, если посмотреть на счет.