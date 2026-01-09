Жирона близка к подписанию капитана гранда. Переговоры продвигаются

Немецкий голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в «Жироне». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны активно продвигаются в переговорах по аренде 33-летнего футболиста. «Сине-гранатовые» понимают, что у «Жироны» не лучшее финансовое положение, но они готовы заключить сделку.

Марк-Андре тер Штеген провел всего лишь один матч в текущем сезоне, большую его часть пропустив из-за травмы. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.

В «Жироне» играет украинский голкипер Владислав Крапивцов.

