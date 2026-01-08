Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 января 2026, 19:44 | Обновлено 08 января 2026, 19:46
Новости для украинцев: Жирона связалась с финалистом ЛЧ по трансферу

Внимание испанского гранда привлекает Кристьян Асллани

Новости для украинцев: Жирона связалась с финалистом ЛЧ по трансферу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристьян Асллани

«Жирона» заинтересована в подписании албанского полузащитника миланского «Интера» Кристьяна Асллани. Об этом сообщает Маттео Моретто.

По информации источника, представитель чемпионата Испании обратился к финалисту Лиги чемпионов по поводу подписания 23-летнего футболиста, который сейчас на правах аренды защищает цвета «Торино».

В текущем сезоне Кристьян Асллани провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием.

В составе «Жироны» выступают сразу три украинца: голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

Ранее сообщалось о том, что Цыганков может неожиданно покинуть «Жирону».

Даниил Кирияка
