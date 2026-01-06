Испания06 января 2026, 23:24 |
Цыганков может неожиданно покинуть Жирону и стать конкурентом украинца
Трабзонспор якобы интересуется вингером сборной Украины
06 января 2026
Турецкий «Трабзонспор» интересуется украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщают турецкие СМИ.
Интересно, что на позиции правого вингера в «Трабзонспоре» играет другой украинец – Александр Зубков.
В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуется «Вильярреал».
