Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков может неожиданно покинуть Жирону и стать конкурентом украинца
Испания
06 января 2026, 23:24 |
554
0

Цыганков может неожиданно покинуть Жирону и стать конкурентом украинца

Трабзонспор якобы интересуется вингером сборной Украины

06 января 2026, 23:24 |
554
0
Цыганков может неожиданно покинуть Жирону и стать конкурентом украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Турецкий «Трабзонспор» интересуется украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщают турецкие СМИ.

Интересно, что на позиции правого вингера в «Трабзонспоре» играет другой украинец – Александр Зубков.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуется «Вильярреал».

По теме:
Коринтианс вернулся к прежнему предложению в торгах с Шахтером по Майкону
Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских лигах
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Виктор Цыганков Жирона Александр Зубков Трабзонспор трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06 января 2026, 10:04 22
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов

«Фламенго» хочет купить Кауана Элиаса

В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Футбол | 06 января 2026, 09:11 3
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика

Украинскому вингеру исполнилось 25 лет

Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Футбол | 06.01.2026, 23:02
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Хоккей | 06.01.2026, 11:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
Футбол | 06.01.2026, 20:38
ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 4
Футбол
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 1
Бокс
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем