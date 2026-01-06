Цыганков может неожиданно покинуть Жирону и стать конкурентом украинца

Турецкий «Трабзонспор» интересуется украинским вингером каталонской «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщают турецкие СМИ.

Интересно, что на позиции правого вингера в «Трабзонспоре» играет другой украинец – Александр Зубков.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуется «Вильярреал».