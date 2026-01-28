ОФИЦИАЛЬНО. Ремо подписал игрока, которого в Динамо называли «пассажиром»

Новичок бразильской Серии А «Ремо» официально объявил о подписании контракта с 31-летним атакующим полузащитником Витором Буэно, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо».

В стан «Ремо» Витор Буэно перешел из японской «Сересо Осаки», где провел два последних года.

Контракт между сторонами оформлен на один сезон.

Отметим, что в одном из прошлогодних интервью экс-футболист «Динамо» Николай Морозюк назвал Буэно «пассажиром» за плохие навыки обработки мяча бразильцем.