  ОФИЦИАЛЬНО. Ремо подписал игрока, которого в Динамо называли «пассажиром»
Бразилия
28 января 2026, 09:42
ОФИЦИАЛЬНО. Ремо подписал игрока, которого в Динамо называли «пассажиром»

Витор Буэно получит возможность проявить себя в новой команде

instagram.com/vitorfbueno

Новичок бразильской Серии А «Ремо» официально объявил о подписании контракта с 31-летним атакующим полузащитником Витором Буэно, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо».

В стан «Ремо» Витор Буэно перешел из японской «Сересо Осаки», где провел два последних года.

Контракт между сторонами оформлен на один сезон.

Отметим, что в одном из прошлогодних интервью экс-футболист «Динамо» Николай Морозюк назвал Буэно «пассажиром» за плохие навыки обработки мяча бразильцем.

