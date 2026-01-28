ОФИЦИАЛЬНО. Ремо подписал игрока, которого в Динамо называли «пассажиром»
Витор Буэно получит возможность проявить себя в новой команде
Новичок бразильской Серии А «Ремо» официально объявил о подписании контракта с 31-летним атакующим полузащитником Витором Буэно, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо».
В стан «Ремо» Витор Буэно перешел из японской «Сересо Осаки», где провел два последних года.
Контракт между сторонами оформлен на один сезон.
Отметим, что в одном из прошлогодних интервью экс-футболист «Динамо» Николай Морозюк назвал Буэно «пассажиром» за плохие навыки обработки мяча бразильцем.
Vitor Bueno é do Leão! 🦁💙— Clube do Remo (@ClubeDoRemo) January 28, 2026
O meia, de 31 anos, chega para reforçar o Clube do Remo na temporada 2026. Natural de Monte Alto (SP), o atleta traz no currículo passagens por Botafogo-SP, Santos, Dynamo Kyiv 🇺🇦, São Paulo, Athletico Paranaense e Cerezo Osaka 🇯🇵.
Experiência,… pic.twitter.com/qnA8CD5MRn
