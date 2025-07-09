Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк откровенно прокомментировал трансферную политику «бело-синих», когда он играл в составе команды:

«Иногда приезжали такие люди... Тебе расписывают такое резюме, что там почти Роналдиньо приехал. Ты приходишь на тренировку, а там человек просто лает на мяч. Думаешь: «А где Бразилия? Может, что-то перепутали».

Был когда-то такой футболист – Буэно. Я ждал три месяца, когда он начнет останавливать мяч. Парень выглядел так, будто он приехал из Житомирской области. Хотел посмотреть его паспорт.

«Пассажиров» было очень много. Приезжали и качественные игроки, но приезжало и немало временных «рюкзачков». Был еще такой Бушич. У меня когда сын не хочет есть борщ, я его пугаю таким футболистом», – признался Морозюк.

Хорватский полузащитник Томислав Бушич перебрался в Украину в 2007 году и за полгода провел всего один матч за дубль киевского клуба. Полузащитник Витор Буэно из Бразилии сыграл два поединка за основу, когда в 2018 году перешел на правах аренды.