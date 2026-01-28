Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший вратарь Украины хочет попасть в чемпионат Италии
Италия
28 января 2026, 06:22 |
1070
1

Лучший вратарь Украины хочет попасть в чемпионат Италии

Для Ермкова главная цель – Серия А

28 января 2026, 06:22 |
1070
1 Comments
Лучший вратарь Украины хочет попасть в чемпионат Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков

Лучший вратарь чемпионата Украины 2024/25 Георгий Ермаков рассказал, что мечтает сыграть в чемпионате Италии по футболу – Серии А.

– Ты говорил, что твоя мечта – Серия А. Как ты сегодня видишь путь к этой цели с позиции, на которой находишься?

– Серия А остается моей мечтой. Я понимаю, что путь туда – это стабильная игра, прогресс, международные матчи. Я не спешу, но четко знаю, куда хочу попасть.

Ранее украинский голкипер «Маккаби» Хайфа Георгий Ермаков в эксклюзивном интервью sport.ua рассказал об адаптации к клубу и чемпионату и уровне соревнований в первенстве Израиля.

По теме:
ФОТО. Звездная футбольная журналистка показала свою беременность
С голом Орбана. Верона дома уступила Удинезе
«Это шедевр». В Италии оценили супергол Малиновского в ворота Болоньи
Серия A чемпионат Италии по футболу Георгий Ермаков
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коко Гауфф объяснила свою бурную реакцию на поражение от Свитолиной
Теннис | 27 января 2026, 23:19 2
Коко Гауфф объяснила свою бурную реакцию на поражение от Свитолиной
Коко Гауфф объяснила свою бурную реакцию на поражение от Свитолиной

Американская теннисистка пыталась скрыться от камер

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 27 января 2026, 08:29 64
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт

За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике

Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Футбол | 27.01.2026, 10:35
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Гвардиола предупредил о сопернике: матч против Галатасарая будет трудным
Футбол | 28.01.2026, 05:40
Гвардиола предупредил о сопернике: матч против Галатасарая будет трудным
Гвардиола предупредил о сопернике: матч против Галатасарая будет трудным
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Футбол | 27.01.2026, 08:42
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Теж хотів би в Серію А!
Ответить
0
Популярные новости
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 12
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
26.01.2026, 05:59
Теннис
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
26.01.2026, 06:02 1
Бокс
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 2
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 23
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем