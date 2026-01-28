Лучший вратарь Украины хочет попасть в чемпионат Италии

Лучший вратарь чемпионата Украины 2024/25 Георгий Ермаков рассказал, что мечтает сыграть в чемпионате Италии по футболу – Серии А.

– Ты говорил, что твоя мечта – Серия А. Как ты сегодня видишь путь к этой цели с позиции, на которой находишься?

– Серия А остается моей мечтой. Я понимаю, что путь туда – это стабильная игра, прогресс, международные матчи. Я не спешу, но четко знаю, куда хочу попасть.

