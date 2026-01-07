Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский голкипер Маккаби оценил уровень чемпионата Израиля
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 13:03 |
216
0

07 января 2026, 13:03 |
216
0
Георгий Ермаков

Украинский голкипер «Маккаби» Хайфа Георгий Ермаков в эксклюзивном интервью sport.ua рассказал об адаптации к клубу и чемпионату, а также об уровне соревнований в первенстве Израиля.

– Георгий, глядя на статистику, тебе не понадобилось много времени, чтобы адаптироваться в чемпионате Израиля.

– Статистика говорит сама за себя (улыбается). А если серьезно, то мне понадобилось некоторое время, поскольку есть различия в чемпионатах Украины и Израиля, требованиях главного тренера. К тому же у нас по ходу сезона произошла смена наставника, и это тоже сначала наложило свой отпечаток. Но это специфика работы, смена клубов, тренеров, поэтому нужно как можно быстрее привыкать к таким изменениям в карьере.

– Как тебе в целом уровень соревнований в чемпионате Израиля?

– Довольно высокий, с классными исполнителями, особенно в атакующей линии. Здесь достаточно футболистов, которых можно выделить. Акцент в основном делается на атакующей игре.

– В местном первенстве, по сути, нет перерыва. Это изматывает?

– Если сравнивать с Украиной, то здесь лучше в том плане, что нет резкого спада после первой половины сезона. У нас зимой проходят тяжелые сборы, после которых набирается форма. В израильском чемпионате на шесть матчей больше, чем в украинском, но здесь погодные условия дают возможность играть без перерыва.

Георгий Ермаков чемпионат Израиля по футболу Маккаби Хайфа
Иван Чирко
Иван Чирко Источник
