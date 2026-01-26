Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это шедевр». В Италии оценили супергол Малиновского в ворота Болоньи
Италия
26 января 2026, 22:34
«Это шедевр». В Италии оценили супергол Малиновского в ворота Болоньи

Вальтер Сабатини не стал обвинять вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Бывший итальянский футболист Вальтер Сабатини назвал шедевром гол украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского в ворота «Болоньи» в матче 22-го тура Серии А.

«Я хотел бы отметить подвиг «Дженоа» с тремя антологически значимыми голами против такой хорошей команды, как «Болонья». Их болельщики заслуживают похвалы, они этого достойны. Они - команда судьбы для Де Росси, как и «Рома».

Что касается ошибки Равальи при первом голе, то, по моему мнению, он заплатил цену за шедевр Малиновского, потому что, выходя на поле без разминки, ты не имеешь правильного импульса, а твои икры все еще холодные», - написал Сабатини в редакционной статье для Cronache di spogliatoio.

Ранее сам Малиновский прокомментировал свой супергол в ворота «Болоньи».

Вальтер Сабатини Серия A Дженоа Болонья чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
