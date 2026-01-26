«Это шедевр». В Италии оценили супергол Малиновского в ворота Болоньи

Бывший итальянский футболист Вальтер Сабатини назвал шедевром гол украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского в ворота «Болоньи» в матче 22-го тура Серии А.

«Я хотел бы отметить подвиг «Дженоа» с тремя антологически значимыми голами против такой хорошей команды, как «Болонья». Их болельщики заслуживают похвалы, они этого достойны. Они - команда судьбы для Де Росси, как и «Рома».

Что касается ошибки Равальи при первом голе, то, по моему мнению, он заплатил цену за шедевр Малиновского, потому что, выходя на поле без разминки, ты не имеешь правильного импульса, а твои икры все еще холодные», - написал Сабатини в редакционной статье для Cronache di spogliatoio.

Ранее сам Малиновский прокомментировал свой супергол в ворота «Болоньи».