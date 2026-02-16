Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь СУРКИС: «Он мог выбрать другой путь, а не Динамо, это смелость»
Украина. Премьер лига
16 февраля 2026, 05:32
246
0

Президент киевлян – о продлении контракта Шапаренко

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал продление контракта Николая Шапаренко с «Динамо».

«Нужно иметь смелость в такое непростое время продлить контракт с «Динамо» на пять лет. У Николая через семь месяцев заканчивался контракт. Мы все понимаем, что он мог выбрать другой путь, но «Динамо» для него не пустой звук», – сказал Суркис.

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.

Николай Шапаренко Игорь Суркис продление контракта Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
