Игорь СУРКИС: «Он мог выбрать другой путь, а не Динамо, это смелость»
Президент киевлян – о продлении контракта Шапаренко
Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал продление контракта Николая Шапаренко с «Динамо».
«Нужно иметь смелость в такое непростое время продлить контракт с «Динамо» на пять лет. У Николая через семь месяцев заканчивался контракт. Мы все понимаем, что он мог выбрать другой путь, но «Динамо» для него не пустой звук», – сказал Суркис.
За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.
